Se agotan 10 mil preservativos en la Villa Olímpica de Milán-Cortina 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 ya suman una anécdota fuera de las pistas: los 10 mil preservativos distribuidos gratuitamente en la Villa Olímpica se agotaron a pocos días del arranque. El dato fue confirmado por el Comité Olímpico Internacional (COI), que reconoció la rápida desaparición del suministro destinado a los 2 mil 800 atletas acreditados.

La cifra encendió comentarios en la conferencia diaria del organismo. Mark Adams, portavoz del COI, soltó el dato con una sonrisa: “Son 10 mil para 2 mil 800 atletas, imagínense”. El comentario, lejos de escandalizar, reafirma una tradición conocida en cada edición olímpica: la distribución de preservativos forma parte de las políticas de salud pública y prevención dentro de la Villa.

El fenómeno no es nuevo. Mialitiana Clerc, esquiadora alpina de Madagascar y beneficiaria de una beca del COI, recordó que en Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022 ocurrió lo mismo. Las cajas colocadas en las entradas de los edificios se vaciaban cada día, relató, sin que ello sorprendiera a quienes han vivido la experiencia olímpica desde dentro.

La entrega gratuita responde a una estrategia sanitaria que el COI mantiene desde hace décadas. La convivencia entre miles de jóvenes atletas en un mismo espacio, tras años de preparación y bajo una intensa carga emocional, ha dado fama a las Villas Olímpicas como escenarios de encuentros y relaciones efímeras. La prevención forma parte de la logística habitual del evento.

La desaparición de los preservativos no necesariamente implica su uso inmediato. Clerc señaló que muchos competidores suelen llevarlos como recuerdo o los regalan a amigos y familiares fuera de la Villa, convertidos en un objeto simbólico que suele llevar el logotipo oficial de los Juegos.

La organización de Milán-Cortina arrancó actividades el 6 de febrero y reúne a delegaciones de todo el mundo en diversas sedes italianas. Mientras las competencias avanzan en hielo y nieve, la vida en la Villa transcurre con la intensidad que caracteriza a cualquier cita olímpica.

El episodio confirma que, más allá de medallas y récords, los Juegos Olímpicos también son un espacio de convivencia global. La política de distribución de preservativos no solo apunta a la prevención de infecciones de transmisión sexual, sino también a reforzar un mensaje de responsabilidad en un entorno donde convergen culturas, edades y experiencias diversas.

La anécdota, repetida cada cuatro años, vuelve a colocar el foco en una dimensión humana del olimpismo que rara vez aparece en los resultados oficiales, pero que forma parte de la dinámica interna de la máxima justa deportiva.

