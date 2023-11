Se apaga el sueño olímpico en La Paz

Tras el paso del huracán “Norma” en Baja California Sur, algunos inmuebles deportivos resultaron con ciertas afecciones, entre las que destacan maleza y caída de árboles, pero una constante es la falta de iluminación, y un estadio que aún presenta este problema es el de Fútbol Americano y Fútbol Flag, ubicado en la Avenida de los Deportistas.

Padres de familia y algunos jugadores, hicieron la denuncia a esta redacción, de que tras quince días de que golpeó el fenómeno en la ciudad, no hay una respuesta de las autoridades ante la situación, hecho que impide el juego y limita la posibilidad de llevar a cabo la temporada regular.

La madre de una de las afectadas, dijo de manera anónima que su hija no ha podido ir a jugar y comenta que es penoso que ni en la escuela ni el campo de entrenamiento pueda asistir su hija, ya que no hay luz en el recinto.

“Es increíble que mi hija tiene que estar aquí en casa todo el día en la escuela no hay luz y no puede asistir y la opción sería ir a entrenar, pero tampoco puede ir porque no hay luz, entonces a donde va a ir, Y es lamentable porque ya van dos semanas que pasó prácticamente en la ciudad ya está bien menos ese lugar”.