¡Se cayó WhatsApp! Usuarios reportan fallas muy temprano HOY sábado

WhatsApp cayó desde muy temprano este sábado 12 de abril. Usuarios se despertaron para toparse con que la aplicación de mensajería estaba con problemas, ya que no podían enviar mensajes e incluso recibirlos.

Según DownDetector, una aplicación especializada en el funcionamiento de otras páginas, señaló que los primeros reportes de fallas comenzaron alrededor de las 7:30, sin embargo, se dispararon minutos antes de las 9:00 horas.

Inicialmente, los afectados informaron que no podían enviar mensajes a grupos, lo que parecía una falla menor y específica. Sin embargo, conforme pasaron los minutos, otras funciones de la aplicación también comenzaron a fallar: los mensajes directos no se enviaban ni recibían, y los estados no se actualizaban.

No faltan los memes por fallas en WhatsApp

Y como era de esperarse, los internautas han acudido a otras redes, como X, para expresar su descontento por la caída de esta aplicación, pero también compartiendo los ya esperados memes.

Cabe destacar que hasta el momento no han informado sobre las causas de esta falla, y aunque se presume que fue a nivel mundial, no se tienen detalles precisos.

Yo reiniciando el wifi y el celular pensando que era mi teléfono y resulta que se cayó WhatsApp #whatsapp #whatsappdown pic.twitter.com/Ko8bOEY6B6 — Por Dentro 🇧🇷 (@PorDentroooo) April 12, 2025