¿Se cayó X? Reportan falla masiva en la red social de Elon Musk este 16 de febrero

¿No puedes enviar tuits? Aquí te decimos por qué. Este lunes 16 de febrero de 2026, miles de usuarios alrededor del mundo reportaron que se cayó X (antes Twitter), generando una interrupción masiva en el servicio que dejó a millones de personas sin acceso a la plataforma de Elon Musk.

Los reportes de fallas comenzaron a circular de manera global desde las primeras horas de la mañana, afectando principalmente la carga del feed, el inicio de sesión y la publicación de nuevos contenidos tanto en la versión móvil como en escritorio.

De acuerdo con el portal especializado Downdetector, las quejas se dispararon cerca de las 6:00 a.m. (hora del centro de México), alcanzando picos de más de 40,000 reportes solo en Estados Unidos, mientras que en México, España y Latinoamérica la incidencia fue igualmente crítica.

El problema principal que enfrentaron los internautas fue la aparición de pantallas en blanco y el mensaje recurrente de “Algo salió mal, intenta recargar”, lo que confirmó que se cayó X de forma generalizada.

La situación provocó incertidumbre entre las empresas y figuras públicas que utilizan la red para la difusión de noticias en tiempo real. Aunque el servicio comenzó a restablecerse progresivamente hacia el mediodía, la falta de una postura oficial inmediata generó diversas especulaciones sobre la estabilidad de la infraestructura tecnológica de la empresa tras los recientes cambios internos realizados por Elon Musk.

¿Por qué se cayó X?

Sobre el motivo de este incidente, la propia inteligencia artificial de la plataforma, Grok, señaló que la interrupción duró entre una y tres horas dependiendo de la región. Aunque no existe un comunicado oficial de la cuenta de X Support, se especula que la razón por la cual se cayó X podría estar vinculada a problemas internos en la infraestructura de servidores o fallos en proveedores de servicios en la nube.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que ocurre un evento similar en el año, pues el pasado 16 de enero de 2026 se registró otra caída notable.

Este tipo de eventos resalta la vulnerabilidad de las redes de comunicación actuales. Al momento, X ya se mantiene operando con normalidad, aunque los expertos en Seguridad Digital sugieren estar atentos a posibles réplicas del fallo en las próximas horas.

