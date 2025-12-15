Se complica rescate de 12 alpinistas desaparecidos en el Pico de Orizaba

Un operativo de rescate se encuentra en marcha desde la noche del domingo para localizar a 12 alpinistas que se reportaron como desaparecidos tras desviarse de la ruta en el Pico de Orizaba, uno de los puntos más altos y técnicos para el montañismo en México.

Elementos de Protección Civil y policías municipales de Coscomatepec se encuentran en la zona alta de la montaña, realizando labores de búsqueda entre terreno accidentado y con ubicación incierta de los excursionistas, lo que ha dificultado las operaciones.

Según los reportes, varios de los alpinistas presentan lesiones, incluyendo dos mujeres con raspones, aunque ninguno ha sido confirmado como grave hasta el momento. El plan inicial de rescate se basaba en un sector cercano a unas cabañas en la parte alta del Pico, cerca de Cuyachapa, pero el grupo se desvió tomando una ruta hacia Calcahualco.

Autoridades estiman que los alpinistas podrían llegar a zonas como Vaquería o Tlachichuca en las próximas horas, pero la falta de luz y su dencanso dentro de una cueva durante la noche ha retrasado las labores, que se prevé se reanuden al amanecer del lunes.

Mientras tanto, los rescatistas mantienen comunicación constante con los extraviados, aunque preocupa que sus teléfonos se queden sin batería, complicando la localización definitiva.

Familiares y compañeros del grupo esperan noticias en un albergue cercano a la zona, donde autoridades han exhortado a la población a no acercarse al área de búsqueda y a seguir las actualizaciones por canales oficiales.