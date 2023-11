Desconocen paradero del perro perforado en el cuello y encadenado en El Centenario

La Paz. – Se dio a conocer el caso de maltrato que sufrían dos perros y una cabra en la colonia El Centenario; a uno de ellos se les introdujo una cadena gruesa con candado por el cuello y fueron encontrados bajo toneladas de basura; el terreno en cuestión está cercado con alambre de púas y lleno de residuos maderables.

Claudia Martínez, trabajadora social, fue una de las rescatistas que socorrió a ambos caninos y comentó que desconoce el paradero de los animales domésticos, explicó que luego de reubicar a los perros a un albergue temporal, el mismo dueño acudió para recuperarlos y en cuanto tuvo la oportunidad, supuestamente, los tomó.

Cabe recordar que ya han ocurrido hechos de maltrato animal como el caso de Bubulubu, el perro que fue atacado con machete, afortunadamente obtuvo atención veterinaria y ya tiene un hogar. Otro caso en con Paco, el perro que fue apuñalado por un joven en la colonia Camino Real.

“Con bubulubu no hubo denuncia, porque desafortunadamente fue atacado en el anonimato y por gente cobarde que no dio la cara, fue en la oscuridad y esperó que el perro estuviera solo a pesar de que todos los vecinos le daban de comer y era un perro comunitario que todos querían y alguien extraño pasó y lo atacó, pero en la noche y cuando no había nadie. El paco ya tiene su denuncia, gracias nuevamente al procurador que hubo apoyo y ahorita vamos por los perros de Centenario y vamos a seguir los casos que tengamos de suma, crueldad, los vamos a venir a denunciar una y otra tras otra, pues va perforando la piedra.”