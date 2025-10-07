Se forma tormenta tropical Jerry en el Atlántico y podría ser huracán categoría 1 esta semana

La tormenta tropical Jerry que se formó sobre el Atlántico podría convertirse en huracán para esta semana, así lo informó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (NOAA) por sus siglas en inglés.

Jerry podría mantener fuerza suficiente para afectar zonas de la costa atlántica de Estados Unidos en los próximos días. jerry presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h y se encuentra a unos dos mil cien kilómetros al este-sureste de las islas de Sotavento septentrionales, moviéndose hacia el oeste.

Expertos en cambio climático advierten que eventos como Jerry son cada vez más complejos de pronosticar con precisión, precisamente porque el patrón de huracanes se vuelve más errático en condiciones de océanos cálidos. La convergencia de masas de aire húmedo y temperaturas superficiales elevadas ayuda a que incluso tormentas menores puedan recuperar fuerza rápidamente, algo que ha sucedido en episodios recientes.

Lee más: Más de 240 personas se refugian en Los Cabos por el huracán Priscilla

Protección Civil ha activado protocolos de emergencia. En zonas costeras, las comunidades permanecen en alerta y se recomienda evitar zonas propensas a inundaciones o desprendimientos. A finales de mayo, Centro Nacional de Huracanes pronosticó que esta temporada sería de entre 13 y 19 ciclones.