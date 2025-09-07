¿Se hereda la Pensión del Bienestar? Esto debes saber

La Pensión del Bienestar para Adultos Mayores suele generar dudas entre familiares cuando un beneficiario fallece y surge la duda sobre si ¿la pensión del bienestar se puede herederar? El apoyo mensual no se transfiere a los deudos, pero sí existe un beneficio económico al que pueden acceder: el Pago de Marcha.

¿Qué es el Pago de Marcha?

El Pago de Marcha es un apoyo único de 3 mil 100 pesos que se entrega a los deudos del pensionado fallecido. El monto está destinado a brindar un respaldo inmediato ante la pérdida.

El apoyo se otorga a la persona registrada como representante o adulto auxiliar del beneficiario. Si no se designó a nadie, el Comité Técnico del Programa puede autorizarlo bajo circunstancias especiales.

Cómo solicitarlo

Tras el fallecimiento del beneficiario, los familiares, el representante o el adulto auxiliar deben notificar de inmediato a la Línea de Bienestar, al número 800 639 42 64.

Es importante señalar que si el representante o auxiliar cobra la pensión después de la fecha de fallecimiento, pierde el derecho a recibir el apoyo por considerarse una irregularidad.

