Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 7 de Septiembre, 2025
HomeNacional¿Se hereda la Pensión del Bienestar? Esto debes saber
Nacional

¿Se hereda la Pensión del Bienestar? Esto debes saber

La Pensión del Bienestar genera dudas cuando fallece un beneficiario. Te explicamos qué apoyo existe para los familiares y cómo se puede solicitar
Brenda Ireri Yáñez
7 septiembre, 2025
0
15
¿Se hereda la pensión del Bienestar?

Foto: Secretaría del Bienestar

La Pensión del Bienestar para Adultos Mayores suele generar dudas entre familiares cuando un beneficiario fallece y surge la duda sobre si ¿la pensión del bienestar se puede herederar? El apoyo mensual no se transfiere a los deudos, pero sí existe un beneficio económico al que pueden acceder: el Pago de Marcha.

¿Qué es el Pago de Marcha?

El Pago de Marcha es un apoyo único de 3 mil 100 pesos que se entrega a los deudos del pensionado fallecido. El monto está destinado a brindar un respaldo inmediato ante la pérdida.

El apoyo se otorga a la persona registrada como representante o adulto auxiliar del beneficiario. Si no se designó a nadie, el Comité Técnico del Programa puede autorizarlo bajo circunstancias especiales.

Cómo solicitarlo

Tras el fallecimiento del beneficiario, los familiares, el representante o el adulto auxiliar deben notificar de inmediato a la Línea de Bienestar, al número 800 639 42 64.

Es importante señalar que si el representante o auxiliar cobra la pensión después de la fecha de fallecimiento, pierde el derecho a recibir el apoyo por considerarse una irregularidad.

👉 Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasPensión del Bienestar
Articulo anterior

Segunda Convocatoria Promotora Pelicano

Siguiente articulo

Llave MX: así funciona la identidad digital del Gobierno para trámites y ...