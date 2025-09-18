Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 18 de Septiembre, 2025
BCS

Se inaugura clínica integral para atender el Trastorno del Espectro Autista en La Paz

Se inauguró en La Paz la Clínica de Atención Integral para el Trastorno del Espectro Autista, que brindara terapias y diagnósticos especializados a niñas, niños y adolescentes.
CPS Noticias
18 septiembre, 2025
Gobierno del Estado de B.C.S.

Niñas, niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en La Paz ahora tendrán acceso a atención profesional y terapias especializadas, gracias a la nueva Clínica de Atención Integral entregada este 18 de septiembre de 2025 en las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), en La Paz, Baja California Sur.

La nueva clínica ofrecerá evaluación, diagnostico, terapias especializadas y acompañamiento a familias, con un enfoque en niñas, niños y adolescentes. Sus servicios incluyen terapia ocupacional, psicología, educación especial y terapia de lenguaje, dirigidos a mejorar la articulación y la adquisición del lenguaje.

Gobierno del Estado B.C.S.

En entrevista, la psicóloga clínica Indra Paola señaló que están emocionados por contar con un espacio especialmente diseñado para atender a la población con TEA en el estado. Explicó que buscan atraer a pacientes de toda la entidad y aseguró que este proyecto traerá beneficios directos en los tratamientos.

La especialista destacó que la clínica permitirá incrementar la capacidad instalada del CREE, lo que facilitará que más familias accedan a atención profesional.

Gobierno del Estado de B.C.S.

La Clínica de Atención Integral para el Trastorno del Espectro Autista está ubicada en Calle Golfo de California 190, colonia Pueblo Nuevo, C.P. 23096, La Paz B.C.S., y se encuentra abierta para toda la población del estado.

