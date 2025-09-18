Se inaugura clínica integral para atender el Trastorno del Espectro Autista en La Paz
Niñas, niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en La Paz ahora tendrán acceso a atención profesional y terapias especializadas, gracias a la nueva Clínica de Atención Integral entregada este 18 de septiembre de 2025 en las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), en La Paz, Baja California Sur.
La nueva clínica ofrecerá evaluación, diagnostico, terapias especializadas y acompañamiento a familias, con un enfoque en niñas, niños y adolescentes. Sus servicios incluyen terapia ocupacional, psicología, educación especial y terapia de lenguaje, dirigidos a mejorar la articulación y la adquisición del lenguaje.
En entrevista, la psicóloga clínica Indra Paola señaló que están emocionados por contar con un espacio especialmente diseñado para atender a la población con TEA en el estado. Explicó que buscan atraer a pacientes de toda la entidad y aseguró que este proyecto traerá beneficios directos en los tratamientos.
La especialista destacó que la clínica permitirá incrementar la capacidad instalada del CREE, lo que facilitará que más familias accedan a atención profesional.
La Clínica de Atención Integral para el Trastorno del Espectro Autista está ubicada en Calle Golfo de California 190, colonia Pueblo Nuevo, C.P. 23096, La Paz B.C.S., y se encuentra abierta para toda la población del estado.
