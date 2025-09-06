Se incendia palapa en el centro de La Paz

Los hechos

Alrededor de las 4:00 de la mañana de este sábado 6 de septiembre se reportó el incendio de la palapa Mar de Cortez localizado en las calles 5 de Febrero y Guillermo Prieto, en la colonia Centro de la ciudad de La Paz.

Elementos de la Policía Municipal y del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al lugar, donde entrevistaron al propietario del establecimiento, quien manifestó desconocer las causas que originaron el siniestro.

Daños y atención al incendio

El personal de bomberos de La Paz logró sofocar el incendio después de una intensa labor, sin embargo, la palapa resultó en pérdida total. No se reportaron personas lesionadas.

Aunque las autoridades no han determinado las causas del fuego, este incidente resalta la importancia de reforzar medidas de prevención y seguridad en comercios con estructuras vulnerables, como palapas y locales de material ligero, en zonas céntricas de La Paz.

