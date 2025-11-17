Se juega el segundo partido de la final de la CIBAPAC 2025

Guaycuras arrancan con triunfo en casa

Los Guaycuras de La Paz lograron un triunfo valioso en el primer juego de la serie final de la CIBAPAC 2025, al imponerse 85-73 frente a los Lobos de Ensenada. Con este resultado, los paceños se colocaron un paso adelante en la lucha por el título.

Lee más: La Paz y Los Cabos conquistan el oro en el Estatal de Basquetbol 2026

Segundo juego clave este lunes

La serie es al mejor de cinco partidos, por lo que se requieren tres victorias para coronarse campeón. Tras la victoria inicial, los Guaycuras tienen la posibilidad de definir el título sin depender tanto de partidos fuera.

El segundo encuentro se disputará hoy lunes 17 de noviembre en la Arena La Paz, antes de que la serie viaje a Ensenada para los posibles juegos 3 y 4, y un eventual quinto de vuelta en La Paz si es necesario.

Contexto y desempeño de los equipos

Temporada regular dominante: Guaycuras cerraron la temporada en primer lugar de su división , reafirmando su condición de favoritos.

Guaycuras cerraron la temporada en , reafirmando su condición de favoritos. Momento clave en casa: La victoria inicial mostró que el equipo puede aprovechar su localía cuando más importa, generando presión sobre los Lobos.

La victoria inicial mostró que el equipo puede cuando más importa, generando presión sobre los Lobos. Rival complicado: Los Lobos de Ensenada han demostrado capacidad de respuesta pese a cambios estratégicos. Uno de sus refuerzos, Michael Hayes, ha sido clave en la ofensiva.

El triunfo inicial de los Guaycuras encendió la ilusión de la afición paceña, que llenó la Arena La Paz en el primer partido. Ahora, el segundo juego será determinante para marcar el rumbo de la serie y definir si los locales viajan a Ensenada con ventaja sólida o si los Lobos logran empatar la contienda.