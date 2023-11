Se llevó a sus hijos a Estados Unidos y no los regresó; madre denuncia sustracción de menores

Karen Manzano Fuentes es madre de dos pequeños a los que no ha podido ver desde hace más de un mes. De acuerdo con su relato, su esposo, de quien está separada, se los llevó de La Paz a Estados Unidos con engaños, y no la ha dejado acercarse a ellos.

La mujer narró que desde hace tiempo había vivido violencia dentro de su relación. Fue apenas hace unos meses que decidió ponerle un alto a esto y alejarse de su marido.

Karen mencionó que, si bien consiguió una orden de restricción en contra de su esposo, decidió que siguiera teniendo contacto con los niños por el bien de ellos. Señaló que lo que buscaba era que los pequeños no se vieran envueltos en el divorcio y no resintieran la separación de sus papás. Por ello, en octubre, cuando tuvo que hacer un viaje de negocios, accedió a que su padre los cuidara y los llevara de paseo a un parque de atracciones en Estados Unidos.

“El 16 de octubre, cuando todos nos teníamos que regresar aquí a La Paz, él me dice que no los va a regresar, que están mejor con él, que ya nuestra relación terminó y que, si yo quería, tenía solamente dos opciones: irme allá con ellos a vivir o que le firme un acuerdo de 50-50 de la guarda y custodia, pero yo yéndome a vivir también a Estados Unidos y que él me daba la green card”, comentó.