Domingo 2 de Noviembre, 2025
Se registra sismo de magnitud 5.3 al noreste de Matías Romero, Oaxaca

El movimiento telúrico se percibió de forma leve a moderada en el Istmo de Tehuantepec; autoridades monitorean posibles réplicas
Juan Butterfield
2 noviembre, 2025
SSN MEXICO

Epicentro y características del evento

Un sismo preliminar de magnitud 5.3 se registró este domingo, con epicentro localizado a 66 km al noreste de Matías Romero Avendaño, en el estado de Oaxaca. El evento ocurrió a las 17:19:33 horas (tiempo local) y tuvo una profundidad estimada de 157 km, según datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

  • Coordenadas del epicentro:
    Latitud: 17.26° N
    Longitud: -94.57° O

 

Zona afectada: Istmo de Tehuantepec

Matías Romero se ubica en el Istmo de Tehuantepec, una región del sureste mexicano conocida por su alta actividad sísmica, producto de la interacción entre la Placa de Cocos y la Placa de Norteamérica.

Debido a la profundidad del sismo, es probable que el temblor haya sido percibido de forma leve o moderada en localidades cercanas. No obstante, se recomienda mantener la precaución ante posibles réplicas.

Impacto preliminar y monitoreo

Hasta el momento, no se han reportado daños significativos ni víctimas. La ubicación profunda del epicentro suele reducir el impacto superficial, aunque las autoridades continúan evaluando la situación.

El SSN mantiene el monitoreo activo en la región y podría actualizar la magnitud, ubicación o profundidad conforme se recopilen más datos.

Recomendaciones para la población

  • Revisar posibles daños estructurales menores en viviendas, como grietas o desprendimientos.
  • En caso de nuevos movimientos, ubicarse en zonas de menor riesgo.
  • Seguir alertas oficiales y evitar difundir información no confirmada.
  • Tener a la mano documentos importantes y un plan de acción familiar ante emergencias.

Este evento recuerda la vulnerabilidad sísmica del Istmo de Tehuantepec y la importancia de mantener protocolos de respuesta actualizados entre la comunidad, autoridades locales y estatales.

