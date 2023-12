¡Antes de Nochebuena! Se registra sismo de 4.0 con epicentro en Manzanillo, Colima

Los temblores no paran durante este mes de diciembre, y justo antes de Nochebuena, se registró un nuevo sismo con epicentro en Manzanillo, Colima.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) explicó que el movimiento telúrico ocurrió a las 10:18 horas de este sábado 23 de diciembre y fue de magnitud 4.0.

Según la información preliminar, el sismo tuvo profundidad de cinco kilómetros y ocurrió a un kilómetro del puerto de Manzanillo.

La Unidad de Protección Civil de Colima activó los protocoles correspondientes de seguridad, y cuyo personal ya se encuentra realizando recorridos para evaluar si hubo afectaciones.

“Dicho sismo no activó la alerta sísmica debido a que su magnitud no fue mayor a 5. De acuerdo a los reportes preliminares, no se reportan afectaciones en ninguno de los diez municipios de la entidad”, detalló la corporación.