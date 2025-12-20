Se vuelve viral video de la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero rapeando en posada municipal

Un video que circula ampliamente en redes sociales muestra a Milena Quiroga Romero, alcaldesa de La Paz, rapeando frente a empleados del Ayuntamiento durante una posada navideña organizada por la administración municipal. Las publicaciones, compartidas principalmente en plataformas como Facebook, se han hecho virales en las últimas 24 horas, acumulando reacciones variadas entre usuarios.

En las imágenes se observa a Quiroga Romero participando activamente en la fiesta y entonando letras al ritmo del rap, en un gesto que muchos han descrito como espontáneo y fuera de lo tradicional para una figura pública.

La difusión del video ha provocado opiniones encontradas: algunos internautas han celebrado la cercanía de la alcaldesa con los trabajadores y su actitud relajada en un evento de convivencia, mientras que otros han cuestionado la pertinencia de la acción, argumentando que puede afectar la percepción profesional del cargo.

Hasta el momento, ni el Ayuntamiento de La Paz ni la propia Milena Quiroga han emitido declaraciones oficiales respecto al video viral ni al contexto exacto de su participación en el evento. Se espera que, de surgir comentarios formales, estos aporten detalles sobre la dinámica de la posada y el motivo de la intervención de la presidenta municipal en dicho momento.

