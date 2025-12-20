Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 20 de Diciembre, 2025
HomeLa PazSe vuelve viral video de la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero rapeando en posada municipal
La Paz

Se vuelve viral video de la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero rapeando en posada municipal

Un video de la alcaldesa de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero, interpretando una rima al estilo “rap” durante una posada de trabajadores del ayuntamiento se ha viralizado en redes sociales, generando reacciones diversas entre ciudadanos y figuras políticas locales.
Joaquín Sánchez Castro
20 diciembre, 2025
0
33
Se vuelve viral video de la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero rapeando en posada municipal

Foto: Cortesía

Un video que circula ampliamente en redes sociales muestra a Milena Quiroga Romero, alcaldesa de La Paz, rapeando frente a empleados del Ayuntamiento durante una posada navideña organizada por la administración municipal. Las publicaciones, compartidas principalmente en plataformas como Facebook, se han hecho virales en las últimas 24 horas, acumulando reacciones variadas entre usuarios.

En las imágenes se observa a Quiroga Romero participando activamente en la fiesta y entonando letras al ritmo del rap, en un gesto que muchos han descrito como espontáneo y fuera de lo tradicional para una figura pública.

La difusión del video ha provocado opiniones encontradas: algunos internautas han celebrado la cercanía de la alcaldesa con los trabajadores y su actitud relajada en un evento de convivencia, mientras que otros han cuestionado la pertinencia de la acción, argumentando que puede afectar la percepción profesional del cargo.

LEE MÁS:

Playas de México con mejor calidad de agua: 98% aptas para uso recreativo antes de …

Hasta el momento, ni el Ayuntamiento de La Paz ni la propia Milena Quiroga han emitido declaraciones oficiales respecto al video viral ni al contexto exacto de su participación en el evento. Se espera que, de surgir comentarios formales, estos aporten detalles sobre la dinámica de la posada y el motivo de la intervención de la presidenta municipal en dicho momento.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAyuntamiento de La PazMilena Quiroga RomeroPOSADARAPEANDOVideo viral
Articulo anterior

Playas de México con mejor calidad de agua: 98% aptas para uso ...

Siguiente articulo

AICM EN VIVO: Estatus de vuelos cancelados y demorados, hoy 20 de ...