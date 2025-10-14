Seattle Mariners dominan y amplían ventaja 2-0

Los Seattle Mariners dieron un nuevo golpe de autoridad en el Rogers Centre al vencer por marcador de 10-3 a los Toronto Blue Jays, con lo que se colocarán arriba 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, disputada al mejor de siete juegos. Su actuación combinó poder al bat y control absoluto desde el montículo, en una exhibición que silenció a la afición canadiense.

Desde la primera entrada, la ofensiva visitante mostró su contundencia. Julio Rodríguez conectó un jonrón de tres carreras que dio ventaja inmediata a los Seattle Mariners, mientras que los Toronto Blue Jays apenas respondieron con un doble de George Springer y un sencillo productor de Alejandro Kirk. Sin embargo, los visitantes mantuvieron el dominio.

El empate momentáneo llegó en la segunda entrada, cuando Toronto aprovechó un error defensivo del abridor Logan Gilbert. Pero en la quinta, los Seattle Mariners retomaron el control del partido con un cuadrangular de Jorge Polanco que impulsó tres carreras, ampliando la ventaja a 6-3 y dejando sin respuesta al rival.

A partir de ese momento, el duelo se inclinó completamente hacia el conjunto de Seattle. En la sexta entrada, Mitch Garver, como bateador emergente, conectó un triple que encendió nuevamente la ofensiva. Pocos minutos después, J. P. Crawford añadió una carrera más con un sencillo que aumentó la diferencia a 7-3, mientras el bullpen local comenzó a desmoronarse.

En la séptima, Josh Naylor castigó con un jonrón de dos carreras y Crawford selló el marcador con un elevado de sacrificio que colocó el 10-3 definitivo. La potencia ofensiva de los Seattle Mariners se hizo sentir de principio a fin, dejando a los Toronto Blue Jays sin opciones de remontar.

Durante la octava entrada, los relevistas de Seattle, Carlos Vargas y Emerson Hancock, frenaron cualquier intento de reacción local. Toronto apenas logró colocar corredores en base, pero sin generar daño, ante una defensa que lució precisa y concentrada.

En la parte baja de la novena, el lanzador Eric Lauer subió al montículo por los Toronto Blue Jays, pero el desenlace fue el mismo. Miles Mastrobuoni y Víctor Robles se poncharon, mientras Eugenio Suárez consiguió un sencillo y avanzó por un pasbol, aunque sin consecuencias.

Toronto tuvo su última oportunidad al bate con Davis Schneider, quien recibió base por bolas, pero Andrés Giménez se ponchó y George Springer conectó para doble matanza, terminando así el encuentro y asegurando el triunfo visitante.