¡Seattle es el Rey de la NFL! Seahawks conquistan el Super Bowl LX ante los Patriots

La gloria de la NFL tiene un nuevo dueño. En primer lugar, los Seattle Seahawks se coronaron campeones del Super Bowl LX tras vencer de manera contundente 29-13 a los New England Patriots. Asimismo, el Levi’s Stadium fue testigo de cómo la escuadra de Seattle dominó el encuentro de principio a fin, logrando así el segundo título de su historia desde aquel triunfo memorable en 2014.

Una defensa implacable y el factor Darnold

El partido se definió en las trincheras. De hecho, la defensa de Seattle anuló por completo el ataque de Nueva Inglaterra durante los primeros tres cuartos del encuentro. Debido a esto, los Patriots mostraron su peor cara de la temporada en el momento menos oportuno. Por lo tanto, el quarterback Sam Darnold, quien llegó al partido bajo la sombra de la duda, lideró una ofensiva oportuna que supo capitalizar cada error del rival para poner tierra de por medio en el marcador.

El último cuarto: El golpe final

Por otro lado, aunque los Patriots intentaron una reacción desesperada en el último periodo acercándose 13-7, Seattle respondió con una agresividad total. Por ejemplo, anotaron un touchdown y un gol de campo de forma consecutiva antes de aprovechar una entrega de balón del quarterback rival. Sin embargo, los Seahawks no se conformaron y ampliaron la ventaja hasta un 29-7 que dejó sentenciado el juego. Por esta razón, los puntos finales de los Patriots solo sirvieron para decorar un marcador que ya tenía dueño.

Espectáculo y estrellas en Santa Clara

Sin duda, el evento fue más que un partido de fútbol. Con más de 75,000 personas en el estadio y 120 millones de espectadores por televisión, el show del medio tiempo dio de qué hablar. No obstante, la mezcla musical fue ecléctica: desde el rock de Green Day cerrando con “American Idiot”, hasta el polémico set de Bad Bunny. En resumen, el ambiente fue inmejorable, contando incluso con la presencia de Jon Bon Jovi, quien fue el encargado de presentar la salida de los Patriots al emparrillado.

Finalmente, Seattle regresa a casa con el trofeo Vince Lombardi bajo el brazo. En conclusión, los Seahawks demostraron que su defensa vuelve a ser la “Legión” que tanto respeto impone en la liga. Con estas acciones, la franquicia se consolida como una de las más sólidas de la última década, mientras que Nueva Inglaterra tendrá que iniciar un proceso de autocrítica tras una actuación que quedó muy por debajo de las expectativas de sus aficionados.

