Crisis en Salud Casa por Casa: fallas en suministro obligan a Bienestar a rescindir contrato millonario

El contrato que existía con la empresa Médica Teyco de aproximadamente 631 millones de pesos fue anulado por la Secretaría de Bienestar (Sebien), después de incumplimientos graves.

La empresa era clave para el suministro de insumos para el programa “Salud Casa por Casa“.

La empresa solo entregó alrededor del 10% de los insumos marcados por el contrato

El contrato, adjudicado de forma directa el 10 de abril de 2025, representaba cerca del 70 % del presupuesto destinado a insumos médicos en el primer trimestre del programa, según documentos oficiales.

La empresa tenía el compromiso de entregar, en un plazo máximo de dos semanas:

16.8 millones de tiras reactivas

16.8 millones de lancetas

16.8 millones de toallas alcoholadas

18 mil oxímetros

23 mil colesterómetros digitales

Para el 25 de agosto, solo se habían entregado 1.7 millones de tiras reactivas y 1.7 millones de lancetas; los demás insumos quedaron pendientes, lo que provocó que el 4 de septiembre la Sebien formalizara la rescisión del contrato.

El programa “Salud Casa por Casa” está diseñado para que médicos y enfermeras visiten los hogares de beneficiarios para realizar mediciones que requieren esos insumos.

El retraso en la entrega no solo retrasa la agenda de visitas domiciliarias, sino que compromete directamente el seguimiento de enfermedades crónicas como la diabetes y la dislipidemia, y con ello la eficacia del modelo de atención preventiva.

El caso pone en evidencia carencias logísticas y de experiencia para compras masivas en la dependencia que opera el programa.

A diferencia de la Secretaría de Salud, la Sebien no cuenta con tradición en adquisiciones médicas ni control de cadena de suministro tan compleja.