Jueves 15 de Enero, 2026
Tecnología

Secretaría Anticorrupción investiga a Telcel por presunta filtración de datos personales

Raquel Buenrostro confirmó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició una investigación de oficio contra Telcel por fallas de seguridad en el nuevo registro de telefonía
15 enero, 2026
Secretaría Anticorrupción investiga a Telcel

Imagen generada con IA

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, confirmó que se ha iniciado una investigación de oficio contra la empresa Telcel. La acción legal deriva de denuncias ciudadanas que exhibieron vulnerabilidades críticas en el proceso de registro obligatorio de líneas móviles, el cual entró en vigor el pasado 9 de enero.

Buenrostro detalló que la investigación busca determinar si la empresa de telefonía permitió que datos sensibles de los usuarios quedaran expuestos a terceros sin los protocolos de seguridad necesarios.

Cabe destacar que, tras la desaparición del INAI el año pasado, esta Secretaría asumió las facultades de protección de datos personales, convirtiéndose en la autoridad encargada de sancionar a los entes privados que incumplan con el resguardo de la información de los mexicano.

  • Fallas detectadas: Usuarios reportaron que el sistema de registro permitía acceder a información de terceros con pasos mínimos.

  • Riesgos: La exposición de estos datos facilita fraudes bancarios y extorsiones telefónicas.

  • Sanciones: De comprobarse la falta, Telcel podría enfrentar multas históricas bajo la nueva normativa federal.

Además, la funcionaria reveló que se están auditando expedientes que fueron “archivados” por el extinto instituto de transparencia para asegurar que ninguna violación previa quede impune. “Estamos obligados a abrir expedientes por todas las denuncias de las que nos demos cuenta”, enfatizó Buenrostro, asegurando que el nuevo modelo de vigilancia será más estricto con las grandes corporaciones.

  Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

EtiquetasCiberseguridadSecretaría Anticorrupción y Buen GobiernoTelcel
