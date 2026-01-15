Secretaría Anticorrupción investiga a Telcel por presunta filtración de datos personales

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, confirmó que se ha iniciado una investigación de oficio contra la empresa Telcel. La acción legal deriva de denuncias ciudadanas que exhibieron vulnerabilidades críticas en el proceso de registro obligatorio de líneas móviles, el cual entró en vigor el pasado 9 de enero.

Buenrostro detalló que la investigación busca determinar si la empresa de telefonía permitió que datos sensibles de los usuarios quedaran expuestos a terceros sin los protocolos de seguridad necesarios.

Cabe destacar que, tras la desaparición del INAI el año pasado, esta Secretaría asumió las facultades de protección de datos personales, convirtiéndose en la autoridad encargada de sancionar a los entes privados que incumplan con el resguardo de la información de los mexicano.

Fallas detectadas: Usuarios reportaron que el sistema de registro permitía acceder a información de terceros con pasos mínimos.

Riesgos: La exposición de estos datos facilita fraudes bancarios y extorsiones telefónicas.

Sanciones: De comprobarse la falta, Telcel podría enfrentar multas históricas bajo la nueva normativa federal.

Además, la funcionaria reveló que se están auditando expedientes que fueron “archivados” por el extinto instituto de transparencia para asegurar que ninguna violación previa quede impune. “Estamos obligados a abrir expedientes por todas las denuncias de las que nos demos cuenta”, enfatizó Buenrostro, asegurando que el nuevo modelo de vigilancia será más estricto con las grandes corporaciones.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/