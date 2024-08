Secretaría de Salud refuerza prevención del dengue en Baja California Sur con brigadas de control larvario

La Secretaría de Salud de Baja California Sur intensifica la prevención del dengue en el estado mediante brigadas de control larvario que recorren las colonias donde se han identificado casos probables y confirmados de esta enfermedad, transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Estos equipos de salud, debidamente uniformados e identificados, laboran a lo largo del año para dar certeza y tranquilidad a la ciudadanía, colocando larvicida tipo abate en los depósitos de agua utilizados dentro de las viviendas, con el objetivo de evitar la reproducción del mosquito.

Zazil Flores Aldape, titular de la Secretaría de Salud, informó que a través de esta estrategia se ha brindado cobertura a más de 32 mil viviendas en 2024. Durante las visitas domiciliarias, el personal de salud también sensibiliza a los residentes sobre la importancia de replicar la estrategia “lava, tapa, voltea y tira”, crucial para eliminar los criaderos artificiales del mosquito. Esta estrategia consiste en lavar y tapar los recipientes utilizados para almacenar agua, como aljibes, tinacos, tambos o cubetas, y voltear o tirar aquellos que están en desuso, como corcholatas, botellas, llantas y latas, que pueden convertirse en refugio para los huevecillos del mosquito.

Flores Aldape enfatizó que este trabajo es esencial para reducir el riesgo de dengue en la población, ya que eliminar los criaderos artificiales inhibe la presencia del mosquito. “Si no hay larvas, no hay mosquitos, y sin mosquitos, no hay infecciones por este virus”, subrayó la secretaria, destacando la importancia de que los diversos sectores de la sociedad se sumen activamente a esta labor de prevención.

Además, la funcionaria hizo un llamado a las y los sudcalifornianos para que, ante la presencia de síntomas asociados al dengue, como fiebre, dolor de cabeza y cuerpo, dolor ocular y abdominal, erupciones cutáneas, entre otros, acudan a consulta en la unidad médica correspondiente. Recordó que el dengue puede desarrollar formas graves y poner en riesgo la vida si no se atiende a tiempo.

Con más de 550 casos acumulados en 2024, la Secretaría de Salud de Baja California Sur sigue trabajando en la promoción de medidas preventivas, para proteger a la población y evitar la propagación del dengue en la entidad.