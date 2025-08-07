Secretaría General de CSL resuelve trámites el mismo día

En un esfuerzo por reducir los tiempos de espera y mejorar la atención al público, la Secretaría General Delegacional de Cabo San Lucas ha puesto en marcha acciones para agilizar trámites municipales, cumpliendo con la instrucción directa del presidente municipal Christian Agúndez Gómez y la delegada Karina de la O Uribe.

El titular de la Secretaría General en CSL, Víctor Hugo Castro Martínez, detalló que actualmente trámites como cartas de residencia, permisos para fiestas o eventos y comprobantes de domicilio en zona rural ya pueden resolverse en el mismo día.

“La idea es evitar que la gente tenga que venir dos o tres veces. Si podemos resolverlo hoy, lo hacemos hoy. En los pocos casos donde no depende de nosotros, explicamos con claridad por qué”, afirmó el funcionario.

TE PUEDE INTERESAR: Por marejada, reprograman Torneo de Pesca de Bomberos en Cabo San Lucas

La medida responde a una realidad palpable: muchas personas solo cuentan con lo necesario para un pasaje, y un trámite burocrático puede representar un gasto significativo o incluso una jornada perdida. Por ello, el compromiso institucional ha sido hacer más accesible y humana la atención pública.

Además, se han habilitado líneas de contacto directo como el teléfono 624 137 5052, a través del cual las y los ciudadanos pueden hacer consultas, agendar trámites o incluso solicitar atención a domicilio, en caso de que no les sea posible trasladarse hasta las oficinas.

El horario regular de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas, pero en casos extraordinarios también se ofrece atención los fines de semana.

Este modelo de servicio, basado en la empatía y la eficiencia, representa una apuesta por dignificar la relación entre ciudadanía y gobierno, en una localidad que demanda soluciones inmediatas frente a rezagos históricos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.