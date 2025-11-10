Secretaría General de Los Cabos avanza a verde en evaluación del OCI 2025

La Secretaría General de Los Cabos registró avances sustanciales en la evaluación del Observatorio Ciudadano Integral (OCI) 2025, al pasar de color rojo a amarillo y finalmente a verde en los 16 indicadores analizados durante el primer año de la administración municipal.

Durante la ceremonia de honores a la bandera de este lunes 10 de noviembre, el secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana, informó que esta mejora refleja el fortalecimiento de la Secretaría General de Los Cabos, dependencia que articula la política interna y asegura el adecuado funcionamiento administrativo y normativo del Ayuntamiento.

Explicó que la dependencia ha reforzado procesos de comunicación entre áreas municipales, la coordinación administrativa y el desarrollo institucional de las sesiones de Cabildo, máximo órgano de decisión del Gobierno de Los Cabos.

Añadió que la Secretaría General de Los Cabos impulsa acciones alineadas al Eje 7 del Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027, “Gobierno innovador y transparente”, enfocadas en gobernanza, transparencia y calidad institucional.

Rentería Santana detalló que el Diagnóstico 2025 del OCI fue elaborado con base en la norma ISO 18091:2019. El análisis abarcó organización institucional, gestión documental, atención ciudadana, transparencia y mejora regulatoria.

“El resultado de esta evaluación refleja un avance significativo en el cumplimiento general de la Secretaría General, pasando de color rojo a amarillo y posteriormente, a verde en los dieciséis indicadores correspondientes. Este ejercicio ciudadano es una herramienta fundamental para medir la eficacia de nuestra gestión y detectar áreas de oportunidad”, expresó.

Agradeció además el trabajo coordinado con la Dirección de Innovación Gubernamental, la Dirección de Planeación para el Desarrollo Municipal y el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), áreas que contribuyeron al cumplimiento de los estándares evaluados.

Finalmente, resaltó la relevancia de la mesa jurídica interinstitucional encabezada por la Secretaría General, en la que participan asesores de Presidencia, Sindicatura, Asuntos Jurídicos y áreas legales de distintas dependencias, para consolidar criterios, fortalecer procesos y garantizar el respeto a la legalidad.

“Esta sinergia ha permitido alinear criterios, consolidar procesos y garantizar el respeto a las normas y la legalidad, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión pública y a un gobierno más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía”, concluyó.