Secretaria de Grecia Quiroz es puesta en libertad tras ser detenida por asesinato de Carlos Manzo

Yesenia N, relacionada con el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, fue puesta en libertad tras permanecer a disposición de autoridades ministeriales, sin que existiera un posicionamiento oficial de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán.

La funcionaria, identificada como secretaria particular de Grecia Quiroz, presidenta municipal sustituta, fue aprehendida el jueves 8 de enero en un inmueble cultural del municipio, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, que detalló el horario y la autoridad responsable del aseguramiento.

Horas después de concluir el proceso correspondiente, Yesenia N abandonó las instalaciones ministeriales durante la madrugada y difundió en Facebook una imagen familiar con un mensaje de agradecimiento, en el que expresó haber podido reencontrarse con los suyos tras la experiencia vivida.

Las autoridades señalaron que la detención estuvo vinculada a una investigación relacionada con el homicidio de Carlos Manzo, ex alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante un acto público, hecho que conmocionó a la región y derivó en diversas líneas de indagatoria.

De manera extraoficial, se indicó que Yesenia N habría sido señalada por una presunta filtración de información sobre los movimientos de Carlos Manzo, aunque hasta ese momento la Fiscalía General de Justicia de Michoacán no confirmó ni la causa formal de la detención ni los motivos de la puesta en libertad.

El documento del Registro Nacional de Detenciones precisó que la funcionaria fue puesta a disposición del Ministerio Público especializado en narcomenudeo, sin que se detallara si existía una imputación directa en su contra relacionada con el crimen.

Pese a la aprehensión, Yesenia N mantuvo actividad constante en Facebook, donde previamente había compartido mensajes de duelo por el asesinato de Carlos Manzo, a quien describió como un referente político para el municipio.

Por su parte, Grecia Quiroz no emitió declaración pública sobre la situación de su colaboradora ni sobre el avance de las investigaciones vinculadas al caso de Carlos Manzo, manteniendo silencio institucional durante los días posteriores.

Hasta el cierre de la información, no se difundieron comunicados oficiales de autoridades federales o estatales que aclararan el estatus jurídico de Yesenia N, mientras el caso de Carlos Manzo continuó siendo un punto central en la agenda pública de Uruapan, Michoacán.