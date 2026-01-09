Mujer muy cercana a Carlos Manzo y Grecia Quiroz habría filtrado agenda al CJNG; es detenida

Autoridades federales y estatales detuvieron a Yesenia “N”, quien fungió como secretaria particular de Carlos Manzo Rodríguez, el exalcalde de Uruapan asesinado en noviembre de 2025, y que continuó en el mismo cargo bajo la administración de Grecia Quiroz, ahora presidenta municipal tras la muerte de su esposo.

Las autoridades aún no han dado detalles de su detención, sin embargo se sabe que Yesenia ‘N’ tiene una relación cercana con integrantes de un equipo político con el que Manzo Rodríguez tenía conflictos. De acuerdo con los primeros indicios, la exfuncionaria habría documentado minuto a minuto las actividades del alcalde, incluyendo reuniones privadas y desplazamientos oficiales.

La detención de la secretaria fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Michoacán en las inmediaciones de la Casa de Cultura de Uruapan. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Yesenia “N” fue puesta bajo custodia la tarde del jueves 8 de enero, en el marco de las indagatorias relacionadas con el asesinato de Manzo, ocurrido durante un evento público en el centro de la ciudad.

Indagatorias se amplían en caso de Carlos Manzo

La detención de la secretaria se suma a una serie de acciones ministeriales encaminadas a esclarecer el magnicidio del exalcalde, que desde su ocurrencia ha mantenido en el centro del debate político a Uruapan y a Grecia Quiroz. Investigadores han señalado a varios posibles implicados en el homicidio, incluido un presunto participante ligado a una célula criminal.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado cargos específicos imputados a la ex secretaria, ni han confirmado si hay vinculación directa con el planeamiento del ataque. La Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación con nuevas líneas de pesquisa, mientras que familiares de Manzo y representantes de la actual administración municipal han exigido que se esclarezca a fondo el caso.

