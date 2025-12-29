Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 29 de Diciembre, 2025
BCS

Secretaría de Salud realizará feria de servicios preventivos con atención gratuita en La Paz

La Paz será sede de la jornada “Mis derechos, mis decisiones”, organizada por la Secretaría de Salud de BCS para difundir programas y ofrecer intervenciones preventivas sin costo.
29 diciembre, 2025
La Secretaría de Salud de Baja California Sur llevará a cabo este martes 30 de diciembre la feria de servicios preventivos “Mis derechos, mis decisiones” en el parque Cuauhtémoc de La Paz, con el objetivo de acercar a la población información y atenciones gratuitas vinculadas a la prevención y el autocuidado.

De acuerdo con la dependencia, la jornada, que tendrá un horario de 10 a 12:30 horas, permitirá difundir los servicios que brindan los distintos programas de la Secretaría de Salud, así como ofrecer diversas intervenciones preventivas sin costo para la ciudadanía sobre salud reproductiva, aborto seguro, violencia de género, salud materna, salud mental y más.

La actividad está dirigida a personas de todas las edades y busca fortalecer el acceso a la información en materia de derechos y decisiones informadas en salud.

Durante la feria, personal especializado dará orientación sobre los programas vigentes, resolverá dudas y canalizará a los asistentes a los servicios correspondientes. La Secretaría de Salud señaló que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva que prioriza la atención temprana y la promoción de hábitos saludables.

La realización del evento en La Paz responde a la necesidad de acercar los servicios a espacios públicos de alta concurrencia, facilitando el acceso a quienes no acuden de manera regular a unidades médicas. Autoridades estatales destacaron que la participación es abierta y no requiere registro previo.

Con esta feria, la Secretaría de Salud de BCS busca reforzar la cultura de la prevención, ampliar el conocimiento sobre los derechos en materia sanitaria y contribuir a la toma de decisiones informadas entre la población de La Paz.

