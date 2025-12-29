Secretaría de Salud realizará feria de servicios preventivos con atención gratuita en La Paz

La Secretaría de Salud de Baja California Sur llevará a cabo este martes 30 de diciembre la feria de servicios preventivos “Mis derechos, mis decisiones” en el parque Cuauhtémoc de La Paz, con el objetivo de acercar a la población información y atenciones gratuitas vinculadas a la prevención y el autocuidado.

De acuerdo con la dependencia, la jornada, que tendrá un horario de 10 a 12:30 horas, permitirá difundir los servicios que brindan los distintos programas de la Secretaría de Salud, así como ofrecer diversas intervenciones preventivas sin costo para la ciudadanía sobre salud reproductiva, aborto seguro, violencia de género, salud materna, salud mental y más.

La actividad está dirigida a personas de todas las edades y busca fortalecer el acceso a la información en materia de derechos y decisiones informadas en salud.

Durante la feria, personal especializado dará orientación sobre los programas vigentes, resolverá dudas y canalizará a los asistentes a los servicios correspondientes. La Secretaría de Salud señaló que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva que prioriza la atención temprana y la promoción de hábitos saludables.

Lee más: COFEPRIS advierte por fórmulas infantiles falsificadas en México y riesgo a la salud de bebés

La realización del evento en La Paz responde a la necesidad de acercar los servicios a espacios públicos de alta concurrencia, facilitando el acceso a quienes no acuden de manera regular a unidades médicas. Autoridades estatales destacaron que la participación es abierta y no requiere registro previo.

Lee más: Llaman a fortalecer la convivencia social en BCS para cuidar la salud mental durante vacaciones

Con esta feria, la Secretaría de Salud de BCS busca reforzar la cultura de la prevención, ampliar el conocimiento sobre los derechos en materia sanitaria y contribuir a la toma de decisiones informadas entre la población de La Paz.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.