¿Cuál es la relación entre el nuevo secretario de Seguridad de Michoacán y García Harfuch?

El gobierno de Michoacán dio un giro en su política de seguridad al designar a José Antonio Cruz Medina como nuevo secretario de Seguridad Pública, en lo que describe como un relevo estratégico para fortalecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. El nombramiento fue oficializado por el secretario de Gobierno Raúl Zepeda ante funcionarios estatales ante la estructura operativa de la SSP.

Este movimiento ocurre en un contexto delicado. Apenas dos semanas antes, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado, lo que elevó la presión sobre el gobierno estatal para demostrar avances concretos en la estrategia de seguridad.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla justificó la llegada del secretario de Seguridad de Michoacán como parte de la consolidación del Plan Michoacán, que busca coordinar esfuerzos entre autoridades estatales y federales bajo la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cuál es su relación con Omar García Harfuch

Tanto Omar García Harfuch como José Antonio Cruz Medina tienen carreras policiales largas y ambos coincidieron en tener cargos importantes en la Policía Federal Preventiva (1999-2009) y la Policía Federal (PF, 2009-2019).

El perfil del nuevo secretario de Seguridad de Michoacán, Cruz Medina, es eminentemente técnico y con experiencia en investigación criminal. Según el gobierno, fue vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, y también se desempeñó como subsecretario de Investigación Especializada en la Fiscalía de Michoacán.

Además, tiene un pasado institucional a nivel federal: laboró en la Guardia Nacional y en la antigua Policía Federal, en posiciones dedicadas a inteligencia táctica y operaciones de alto impacto.

En su discurso de toma de posesión, el nuevo secretario de Seguridad de Michoacán, Cruz Medina aseguró que su administración reforzará la inteligencia operativa y la cooperación entre corporaciones de seguridad.

Por su parte, el secretario de Gobierno enfatizó que este nombramiento responde a la urgencia de intensificar la investigación criminal y mejorar la coordinación institucional entre la Guardia Nacional, la Fiscalía estatal y las policías municipales, tal como prevé el Plan Michoacán por la Paz.

La estrategia de seguridad para Michoacán, según las autoridades, se apoyará ahora en un liderazgo más especializado y conectado con los sistemas de inteligencia.

El Plan Michoacán no solo contempla una presencia reforzada de fuerzas federales, sino también intervenciones más finas: análisis delictivo, programas preventivos y participación ciudadana. En este nuevo capítulo, la clave para las autoridades será traducir el cambio en la Secretaría de Seguridad pública en resultados palpables que disminuyan la violencia y restauren la confianza de los michoacanos en la paz.