Sector asegurador en México prevé crecimiento de hasta 9.6% en 2026 pese a retos por primas

La industria de seguros en México proyecta un crecimiento sostenido de hasta 9.6% en 2026, reflejando un contexto de recuperación económica, mayor conciencia de la importancia de las coberturas y la incorporación de herramientas tecnológicas, según estimaciones de expertos del sector.

Analistas de agencias como Moody’s y de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC) señalan que este crecimiento esperado se da en continuidad con el desempeño de 2025, cuando las primas crecieron cerca de 7.6% en términos reales, con dinamismo principalmente en seguros de vida, autos y gastos médicos.

El impulso responde a varios factores: mayor demanda de cobertura por parte de familias y empresas, la adopción de tecnología para análisis de datos y prevención de riesgos, y la percepción de mayor valor en la protección financiera. Además, compañías líderes han reportado crecimientos en primas alineados con estas proyecciones.

Sin embargo, el sector no está exento de desafíos. Las presiones inflacionarias, el aumento de costos operativos y ajustes fiscales, como cambios en el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en algunos servicios y siniestros, podrían traducirse en ajustes de entre 10% y 20% en algunas primas, particularmente en los seguros de autos y de gastos médicos.

Especialistas señalan que, de cara a 2026, el principal reto será equilibrar la rentabilidad de las aseguradoras con la percepción de valor entre los asegurados, fortaleciendo la transparencia, educación financiera y el desarrollo de productos más accesibles para estimular una mayor inclusión del seguro en la población.

En este contexto de crecimiento moderado, la tecnología, la confianza del consumidor y la estabilidad regulatoria serán elementos clave para consolidar la expansión del sector asegurador mexicano durante el año entrante.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México