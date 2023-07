Sector hotelero excluido en análisis de la Ley de Movilidad de BCS

Tras varios meses de análisis y discusión, finalmente se ha aprobado la Ley de Movilidad de Baja California Sur. Sin embargo, algunos sectores de la población no están satisfechos con el resultado final de la ley. Específicamente, empresarios hoteleros expresaron su descontento, señalando que la ley no cumple con todos los puntos que esperaban, especialmente en lo que respecta a mejorar la movilidad y la seguridad vial en el municipio.

Mauricio Salicrup, presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, resaltó que el objetivo principal de la Ley de Movilidad era alinearse adecuadamente con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Aunque la ley fue aprobada, consideran que aún quedan aspectos pendientes para abordar y buscar mecanismos efectivos que contribuyan a mejorar la movilidad y la seguridad vial en la zona.

“Como tú lo sabes, nosotros estuvimos trabajando en diferentes ocasiones con los congresistas de la administración pasada. Lo que se buscaba era que la ley fuera muy empática con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, sobre todo que trate de tocar temas que aún en Baja California Sur no se tocan. Se votó y aprobó la ley, yo no he tenido oportunidad de leerla a profundidad, lo que me han comentado es que la ley no está empatada con la ley federal. Evidentemente no cubren con todos los puntos que nosotros esperábamos, como es la seguridad vial y la movilidad”.