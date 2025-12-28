Sector hotelero pide a turistas prever traslados ante el aumento del tráfico en Los Cabos

El aumento del tráfico en Los Cabos y la creciente movilidad vehicular han llevado al sector hotelero a implementar ajustes en los horarios de entrada de sus colaboradores, con el objetivo de reducir la carga vial durante las horas pico y mejorar los tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio.

La Asociación de Hoteles de Los Cabos informó que estas acciones buscan mitigar los efectos del congestionamiento vehicular que se registra diariamente, particularmente en zonas de alta afluencia turística. Además, se ha solicitado a los turistas que prevean más tiempo para sus traslados, ante el incremento del número de automóviles en circulación.

El presidente del Consejo de Administración del organismo, Armando García, explicó que el crecimiento poblacional y turístico ha generado mayor presión sobre la infraestructura vial.

“También se le está solicitando a los huéspedes que tomen más tiempo para trasladarse de un lugar a otro porque estamos conscientes de que ya somos más, que hay más tráfico. Internamente, los hoteles hemos cambiado nuestros horarios de ruta para que los colaboradores no pierdan tanto tiempo en el tráfico”, señaló.

De acuerdo con el más reciente estudio del Centro SICT en Baja California Sur, diariamente circulan alrededor de 62 mil vehículos por la glorieta Fonatur, uno de los puntos con mayor congestión vial en Los Cabos, lo que confirma el acelerado crecimiento del parque vehicular en el destino.

Por su parte, el gobierno federal mantiene en marcha la construcción de un paso a desnivel en la glorieta Fonatur, obra clave para mejorar la fluidez del tránsito, reducir los congestionamientos y fortalecer la movilidad urbana en Los Cabos.

