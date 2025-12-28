Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 28 de Diciembre, 2025
HomeLos CabosSector hotelero pide a turistas prever traslados ante el aumento del tráfico en Los Cabos
Los Cabos

Sector hotelero pide a turistas prever traslados ante el aumento del tráfico en Los Cabos

El crecimiento del parque vehicular en el destino ha llevado a los hoteles a modificar los horarios de entrada de sus colaboradores para reducir la carga vial en horas pico
28 diciembre, 2025
0
26
Tráfico Los Cabos

Foto: Tribuna de México

El aumento del tráfico en Los Cabos y la creciente movilidad vehicular han llevado al sector hotelero a implementar ajustes en los horarios de entrada de sus colaboradores, con el objetivo de reducir la carga vial durante las horas pico y mejorar los tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio.

La Asociación de Hoteles de Los Cabos informó que estas acciones buscan mitigar los efectos del congestionamiento vehicular que se registra diariamente, particularmente en zonas de alta afluencia turística. Además, se ha solicitado a los turistas que prevean más tiempo para sus traslados, ante el incremento del número de automóviles en circulación.

El presidente del Consejo de Administración del organismo, Armando García, explicó que el crecimiento poblacional y turístico ha generado mayor presión sobre la infraestructura vial.

“También se le está solicitando a los huéspedes que tomen más tiempo para trasladarse de un lugar a otro porque estamos conscientes de que ya somos más, que hay más tráfico. Internamente, los hoteles hemos cambiado nuestros horarios de ruta para que los colaboradores no pierdan tanto tiempo en el tráfico”, señaló.

LEE MÁS:  Paso a desnivel de Fonatur y Planta Desaladora II, las obras más esperadas en Los …

De acuerdo con el más reciente estudio del Centro SICT en Baja California Sur, diariamente circulan alrededor de 62 mil vehículos por la glorieta Fonatur, uno de los puntos con mayor congestión vial en Los Cabos, lo que confirma el acelerado crecimiento del parque vehicular en el destino.

Por su parte, el gobierno federal mantiene en marcha la construcción de un paso a desnivel en la glorieta Fonatur, obra clave para mejorar la fluidez del tránsito, reducir los congestionamientos y fortalecer la movilidad urbana en Los Cabos.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasLos CabosTráfico
Articulo anterior

Gobernador Víctor Castro defiende aumento al impuesto sobre nómina en BCS

Siguiente articulo

SAT descarta hackeo tras difusión de supuesta filtración de facturas