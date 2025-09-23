Sector Salud de BCS descarta alza de casos Covid-19 en 2025; piden mantener medidas preventivas

La Secretaría de Salud de Baja California Sur informó que durante 2025 la incidencia de Covid-19 se ha mantenido estable. Hasta la fecha, se registran 131 casos confirmados y cinco defunciones en adultos mayores de 60 años que no contaban con vacunación previa.

Este reporte por parte de la Secretaría de Salud surge luego de que en redes sociales circulara información sobre un brote de Covid-19 entre personal del Hospital Salvatierra, lo que generó inquietud en la población. Sin embargo, la Dra. Ana Luisa Guluarte Castro, aclaró que no existe un incremento generalizado en la entidad. Añadió que se mantiene un monitoreo constante para detectar cualquier cambio en el comportamiento del virus.

“Tenemos un comportamiento estable. Es importante decirlo: Covid es un padecimiento que llegó para quedarse”, señaló la funcionaria. Explicó que los casos detectados provienen de pacientes atendidos en unidades centinela, un sistema diseñado para alertar de manera temprana si existe un repunte.

Guluarte subrayó que, aunque en países como Estados Unidos se han presentado repuntes relacionados con nuevas variantes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha informado de un aumento en hospitalizaciones ni en defunciones.

Lee más: Nuevo caso de Gusano Barrenador en Nuevo Leon que afectara directamente a la ganadería

Medidas de prevención

La doctora llamó a no relajar los cuidados básicos. Recordó la importancia del lavado frecuente de manos, medida que protege contra infecciones respiratorias y otros padecimientos. También reiteró el uso de cubrebocas en caso de presentar síntomas y la necesidad de ventilar los espacios cerrados.

“Si tengo síntomas respiratorios, debo usar cubrebocas para no contagiar a compañeros de trabajo o a la familia”, recalcó Guluarte.

Finalmente, recordó que es obligatorio usar cubrebocas en unidades médicas y exhortó a la población a acudir al médico si presentan cuadros respiratorios, con el fin de recibir atención oportuna.