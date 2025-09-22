Sectur reporta alza de 53 % en cartera de inversión turística, supera los 22 mil mdd

La Secretaría de Turismo (Sectur) de México informó que, al cierre de septiembre de 2025, la Cartera de Inversión Turística suma 473 proyectos en 26 entidades federativas, con una inversión total de más de 22 mil millones de dólares (mdd).

Este monto representa un crecimiento del 53 % respecto a la versión anterior publicada en abril. El número de proyectos también subió un 67 %.

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, dijo que esta cartera es fruto del trabajo coordinado entre los gobiernos estatales y la Sectur. Su objetivo: promover inversión pública, privada y social en turismo. También busca impulsar infraestructura, servicios y atractivos turísticos.

La nueva versión de la cartera cumple con la Ley General de Turismo y el Plan Nacional de Desarrollo 2025‑2030. Contiene datos directos de las entidades federativas.

Las entidades con mayor participación son: Nayarit, que aporta una cuarta parte del total; luego Guerrero e Hidalgo con alrededor del 11 % cada uno; y Jalisco y Quintana Roo, con cerca del 9 % cada una.

Sectur invitó a todos los estados a seguir participando en versiones futuras de la cartera. Destacó que esta herramienta es clave para dar seguimiento al desarrollo del turismo en México.

