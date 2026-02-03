Sectur impulsa el turismo deportivo con la Copa Nacional Indígena de Fútbol 7 2026

En un esfuerzo por vincular el deporte de alto nivel con las raíces culturales de México, la Sectur Secretaría de Turismo (Sectur) presentó oficialmente la Copa Nacional Indígena de Fútbol 7 2026 y la tercera edición de la Copa Nacional Indígena Horacio Llamas 2026.

Esta iniciativa busca integrar a las comunidades originarias en la dinámica del “Mundial Social”, aprovechando el marco de la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La presentación, encabezada por autoridades de la Sectur y la Fundación de Usos y Costumbres de Tradiciones de los Pueblos del Mundo, destacó que estos torneos no solo son competencias atléticas, sino pilares de una estrategia de turismo deportivo que recorrerá diversos Pueblos Mágicos del país. El objetivo primordial es generar una derrama económica directa en las comunidades y visibilizar el talento de jóvenes indígenas en escenarios profesionales.

La Copa Nacional Indígena de Fútbol 7 se desarrollará bajo una estructura inclusiva, permitiendo la participación de equipos de todo el territorio nacional. Según los organizadores, la logística del evento está diseñada para que los visitantes experimenten la gastronomía, artesanía y hospitalidad de los pueblos originarios, cumpliendo con la visión de la Sectur de descentralizar el turismo y fomentar una “prosperidad compartida”.

Por su parte, la Copa Nacional Indígena Horacio Llamas, centrada en el baloncesto, contará con la tutoría de figuras históricas como el propio Llamas, primer mexicano en la NBA, y Óscar “Diablo” Castellanos. Estos atletas impartirán clínicas deportivas, reforzando el compromiso de la Sectur de utilizar el deporte como una herramienta de transformación social y salud pública.

Hacia el Mundial de 2026

Con miras al 2026, estos eventos sirven como preámbulo para consolidar a México como un destino líder en turismo deportivo incluyente. La Copa Nacional Indígena de Fútbol 7 será la “cantera más grande de México”, permitiendo que los visores identifiquen talentos que tradicionalmente quedan fuera de los circuitos profesionales.

Las inscripciones para ambos torneos estarán abiertas hasta el último día de marzo de 2026. Con este anuncio, la Sectur reafirma su papel en la preservación de la identidad nacional a través de proyectos que unen la tradición con el espectáculo deportivo global.

