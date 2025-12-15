Sectur estima llegada de cinco millones de turistas a México por Navidad

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que cerca de cinco millones de turistas nacionales y extranjeros llegarán a México durante el periodo vacacional de Navidad y fin de año, lo que representa un crecimiento de más del 5 por ciento con respecto al mismo lapso de 2024.

De acuerdo con el organismo, que coordina las políticas públicas en materia turística, se estima que 4.96 millones de turistas ocuparán habitaciones de hotel entre el 20 de diciembre de 2025 y el 11 de enero de 2026. Sectur destacó que este flujo de visitantes contribuirá a elevar la ocupación hotelera promedio a nivel nacional y potenciar la derrama económica en destinos clave del país.

Las autoridades señalaron que los antecedentes de este crecimiento en la llegada de turistas reflejan no solo la demanda de viajes internos, sino también el interés internacional por México como destino, consolidado en sectores como sol y playa, cultura y tradiciones navideñas. Sectur destacó que dicho incremento sería consistente con el dinamismo observado en otros periodos vacacionales recientes.

Lee más: Los Cabos consolida turistas internacionales con nuevos vuelos desde Europa y Sudamérica

Los destinos turísticos más solicitados, como Cancún, la Riviera Maya, Puerto Vallarta y otros puntos de alta afluencia, se encuentran preparados para atender el arribo de turistas, con expectativas de yüksek ocupación en fechas de mayor movilidad. Sectur considera que este movimiento favorece la generación de empleos temporales y la actividad comercial en regiones con infraestructura hotelera consolidada.

El pronóstico de llegada de turistas durante la temporada navideña se presenta en un contexto en el que México ha reforzado sus estrategias para promover el turismo, una actividad que contribuye de manera significativa al Producto Interno Bruto y al empleo en diversas regiones del país.