Sectur abre nuevos accesos gratuitos a las playas “Conchitas” y “Del Pueblo” en Tulum

El Gobierno de México anunció la apertura de nuevos accesos públicos y gratuitos a las playas de Tulum, cumpliendo una demanda histórica de locales y turistas que exigían libre tránsito hacia el litoral del Caribe. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, confirmó que estos accesos forman parte de una estrategia federal para garantizar que las playas continúen siendo bienes públicos y no espacios restringidos por desarrollos hoteleros o intereses privados.

Este anuncio responde a la instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, emitida desde la conferencia matutina del 8 de octubre, y consolida el compromiso del gobierno con el libre acceso a las playas nacionales. Rodríguez Zamora explicó que los nuevos ingresos se encuentran dentro del Parque del Jaguar y en zonas de alto flujo turístico, como las playas “Conchitas” y “Del Pueblo”, ubicadas en los kilómetros 4.5 y 5.5 de la zona hotelera de Tulum.

Actualmente ya está en funcionamiento el acceso sur al litoral, mientras que el ingreso conocido como “tradicional” será habilitado en los próximos días. Estas rutas respetan los lineamientos del Área Natural Protegida (ANP), permitiendo el ingreso sin afectar el equilibrio ambiental del destino, uno de los más visitados del mundo. La prioridad, aseguró la funcionaria federal, es mantener un balance entre conservación ecológica y derecho al disfrute del espacio público.

La apertura de las playas “Conchitas” y “Del Pueblo” representa un avance significativo luego de varias reuniones entre autoridades federales, estatales, municipales y representantes del sector turístico. En estas mesas de trabajo participaron 14 dependencias de la federación, el Grupo Mundo Maya y autoridades locales, quienes también definieron los ejes de desarrollo para Tulum en materia de turismo, infraestructura, promoción y regulación ambiental.

Además, se estableció una tarifa unificada temporal para ingresar a la Zona Arqueológica de Tulum y al Parque del Jaguar, aplicable de lunes a sábado entre mediados de noviembre y finales de diciembre. Esta cuota será distinta para nacionales y extranjeros, mientras que los domingos el acceso a la zona arqueológica tendrá un costo de 60 pesos para mexicanos y 220 pesos para turistas extranjeros. Las experiencias del Parque del Jaguar permanecerán gratuitas ese día.

Rodríguez Zamora reiteró que ningún visitante deberá pagar por entrar a las playas, ya que el acceso es libre los 365 días del año. Los residentes de Tulum mantendrán el ingreso gratuito al Área Natural Protegida y podrán disfrutar de los servicios del Parque del Jaguar. También se habilitará un corredor público entre los accesos centro y sur para actividades deportivas y recreativas, disponible tanto para turistas como para habitantes locales.

Este anuncio también destraba tensiones políticas entre el gobierno municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), institución a cargo de la operación del Parque del Jaguar. La coordinación interinstitucional permitió concretar estos accesos sin frenar el desarrollo turístico ni comprometer la protección ambiental del área.

