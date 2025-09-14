Sectur reporta más de 36 millones de pasajeros en vuelos nacionales México entre enero y julio de 2025

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que entre enero y julio de 2025 se transportaron 36 millones 490 mil pasajeros en vuelos nacionales, un aumento del 4% en vuelos nacionales respecto al mismo periodo de 2024 y un crecimiento del 19.3% comparado con 2019, año previo a la pandemia.

Josefina Rodríguez Zamora, titular de Sectur México, destacó que estas cifras reflejan la sólida conectividad aérea en México y subrayan el compromiso del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para consolidar al turismo en México como motor de prosperidad compartida en el país.

“El turismo en México continúa su crecimiento sostenido y, con estos resultados, reafirmamos nuestra meta de posicionar a México como el quinto destino turístico más visitado del mundo para 2030”, afirmó Rodríguez Zamora.

Según datos proporcionados por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), 2025 promete ser otro año histórico para el sector turístico mexicano.

En vuelos nacionales México, las aerolíneas VivaAerobus y Volaris concentraron el mayor flujo de pasajeros, transportando en conjunto 26 millones 710 mil viajeros, lo que representa un aumento del 7.7% en vuelos nacionales frente a 2024.

En el ámbito internacional, se registraron 35 millones 677 mil pasajeros transportados en vuelos internacionales a México entre enero y julio, un incremento del 1.7% en vuelos internacionales con respecto a 2024 y del 23.1% comparado con 2019. Las principales aerolíneas mexicanas que operaron en esta ruta fueron Aeroméxico y Volaris, con 8 millones 182 mil pasajeros internacionales, un crecimiento del 4.3% respecto a 2024.

Asimismo, las aerolíneas estadounidenses American Airlines y United Airlines transportaron 8 millones 57 mil pasajeros durante el mismo periodo, consolidando su presencia en el mercado internacional hacia México.

Estos resultados reflejan una recuperación sostenida y un fortalecimiento estratégico del sector aéreo, que impulsa directamente el crecimiento del turismo en México y la economía nacional.

