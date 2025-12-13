Sectur impulsa ruta Tulum–Punta Allen para reactivar el turismo invernal en la Riviera Maya

La Secretaría de Turismo intensificó su estrategia de promoción para Tulum con el impulso de una excursión que conecta este destino con Punta Allen, una travesía diseñada para atraer visitantes durante la temporada invernal y reposicionar al sur de Quintana Roo como un referente de turismo de naturaleza y bajo impacto.

La propuesta destaca un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros que atraviesa algunos de los ecosistemas mejor conservados del Caribe mexicano, combinando selva, humedales, lagunas y playas prácticamente intactas, en una experiencia que busca diferenciarse del turismo tradicional de sol y playa.

El trayecto inicia en la Laguna de Muyil, uno de los accesos más emblemáticos a la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, y continúa hacia el Puente Boca Paila, un punto icónico donde confluyen el mar Caribe y los humedales, y que se ha convertido en un atractivo natural por la frecuente presencia de cocodrilos en su entorno.

Al internarse en Sian Ka’an, reconocida como Patrimonio Mundial por la Unesco, el camino se vuelve parte central de la experiencia turística, con extensos manglares, esteros de aguas cristalinas y una notable diversidad de aves, elementos que refuerzan la vocación ecológica del recorrido.

La excursión concluye en Punta Allen, una comunidad pesquera de alrededor de 400 habitantes que conserva un ritmo de vida pausado y una identidad marcada por la relación respetuosa con el mar, donde las playas casi vírgenes, los muelles rústicos y el faro tradicional contrastan con la masificación de otros puntos de la Riviera Maya.

En este destino, los visitantes pueden realizar recorridos en lancha para observar fauna marina como delfines, tortugas y rayas, además de caminar por senderos rodeados de selva costera y disfrutar de una gastronomía basada en pesca sustentable, alineada con los principios de conservación ambiental.

La Sectur ha subrayado que esta ruta busca fomentar un turismo responsable y consciente, que valore la riqueza natural de la región y contribuya a la economía local sin comprometer el equilibrio ecológico de áreas protegidas como Sian Ka’an.

Este esfuerzo de promoción se da en paralelo a la revisión de otras estrategias para mejorar la imagen y competitividad de los destinos del estado, como el análisis conjunto entre autoridades estatales y federales para abrir más playas en zonas como el Parque Jaguar en Tulum y en Cancún, con el objetivo de fortalecer la oferta turística y diversificar las opciones para los visitantes.

