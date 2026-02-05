Secuestrados en Mazatlán: turistas privados de la libertad durante su visita al destino turístico

Seis turistas fueron presuntamente secuestrados en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, en un hecho que movilizó a autoridades estatales y federales en un operativo de búsqueda en la zona norte de la ciudad.

Las víctimas, cuatro hombres, una mujer y una menor de edad se encontraban de visita y rentaron dos vehículos tipo Razer, cuando fueron interceptados y levantados por sujetos desconocidos alrededor de las 20:00 horas. Tras perderse el contacto con ellos, se desplegó un operativo de búsqueda que arrojó los primeros resultados este miércoles:

Las autoridades lograron localizar y liberar a dos de los secuestrados, la mujer adulta y la niña de nueve años, quienes fueron resguardadas con apoyo de la Guardia Nacional en las inmediaciones de El Habal, al norte de Mazatlán. Los vehículos utilizados por los turistas fueron hallados abandonados en la zona de Cerritos gracias al sistema GPS.

A pesar de estos hallazgos, cuatro hombres permanecen desaparecidos y continúan los operativos de búsqueda coordinados por elementos estatales, federales y municipales.

La privación de libertad de los visitantes en Mazatlán ocurre en un contexto en el que las autoridades han reforzado los operativos de seguridad, especialmente durante la temporada de Carnaval, para atender delitos de alto impacto y desapariciones registradas en el puerto. Hasta ahora no se han divulgado detalles sobre posibles vínculos del caso ni sobre el paradero de los cuatro hombres que siguen siendo buscados por las fuerzas de seguridad.

