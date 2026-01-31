Secuestran a cuatro elementos de la Guardia Nacional en Hidalgo

La violencia en contra de las fuerzas de seguridad volvió a escalar en el centro del país cuando, tras un operativo dirigido a combatir el robo de combustible en el corredor entre Hidalgo y Querétaro, un comando armado secuestró a cuatro elementos de la Guardia Nacional, informaron autoridades y medios nacionales.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:00 horas del jueves 29 de enero, cuando los agentes de la División de Carreteras fueron interceptados por un grupo de aproximadamente 25 hombres armados mientras circulaban por la carretera Palmillas–Huichapan, en el municipio de Huichapan, según testimonios recogidos por autoridades.

Tras someter a los uniformados, los agresores los privaron de la libertad y los trasladaron hacia el vecino estado de Querétaro, lo que activó un código rojo de búsqueda y rescate con la participación de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y las policías estatales de ambas entidades.

Durante la madrugada de este viernes, las autoridades localizaron a tres de los elementos con vida, aunque presentaban golpes y estaban maniatados, por lo que recibieron atención médica inmediata.

Sin embargo, el comandante de la unidad, identificado como Teniente Gustavo Ramírez Roque, fue localizado sin vida en un terreno cercano al puente de San Miguel Arcángel en San Juan del Río, Querétaro. El cuerpo presentaba signos de violencia, según fuentes consultadas por medios de comunicación.

Tras el hallazgo, la zona fue asegurada por peritos y autoridades ministeriales, quienes iniciaron las correspondientes diligencias para el levantamiento del cuerpo y la investigación del caso.

Este incidente se da en un contexto de continuos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos delictivos presuntamente vinculados al robo de hidrocarburos, una práctica ilegal que ha generado violencia e inseguridad en diversas regiones del país.

