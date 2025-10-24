ONG informa 2 066 casos de secuestro en el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum

Según un comunicado de la asociación Alto al Secuestro, en el primer año de la presidencia de Claudia Sheinbaum, de octubre de 2024 a septiembre de 2025, se documentaron 2 066 casos de secuestro y 3 188 víctimas en todo el país.

Detalles del reporte

El incremento alcanza 5.5 % respecto al registro del primer año del sexenio anterior (1 958 secuestros ).

Solo en septiembre de 2025 se presentaron 136 secuestros y 235 víctimas , aunque los registros oficiales solo reconocen 78 víctimas.

Se identificaron seis casos de secuestro masivo, con un total de 35 víctimas, ocurridos en estados como Baja California (2 casos, 10 víctimas), Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala.

Los municipios con mayor incidencia fueron: Culiacán, Sinaloa: 790 secuestros Ciudad Juárez, Chihuahua: 96 casos Poza Rica, Veracruz: 27 casos Tijuana, Baja California: 26 casos Mazatlán, Sinaloa: 24 casos

Por estados, los más afectados fueron: Sinaloa (855 casos), Veracruz (130), Chihuahua (125), Estado de México (82) y Sonora (77). En contraste, Coahuila, Querétaro, Durango y Yucatán no registraron casos según el análisis.

LEE MÁS: Proponen reforma al Código Civil de BCS para garantizar igualdad en el reconocimiento de hijos …

El informe pone de manifiesto que, pese a estrategias de seguridad explicadas públicamente, el delito de secuestro continúa con tasas de incidencia crecientes. Las cifras también muestran una brecha entre los datos ciudadanos y los oficiales (por ejemplo, en las víctimas declaradas en septiembre).

Este contexto plantea múltiples retos para la administración federal:

Fortalecer mecanismos de denuncia y registro confiable de víctimas.

Priorizar atención en las regiones y municipios más afectados.

Coordinar mejor los esfuerzos estatales y federales para abordar el crimen organizado, el secuestro masivo y la victimización de grupos vulnerables (como migrantes).

Mejorar la comunicación pública sobre avances concretos, para contrarrestar la percepción de que la violencia aumenta incluso cuando otros delitos podrían estar estabilizándose o bajando.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO