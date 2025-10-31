Secuestro de 17 Niños, engañados con audición falsa, conmociona a La India

Un hecho estremeció a La India cuando un profesor identificado como Rohit Arya, originario de Nagpur, secuestró a 17 niños en un estudio de grabación de la zona de Powai, en Bombay, bajo el pretexto de una audición cinematográfica. El caso generó conmoción nacional por la forma en que se desarrollaron los hechos y el riesgo que enfrentaron los menores.

Según reportes preliminares, Arya había convocado a cerca de un centenar de estudiantes para un supuesto casting en los estudios RA. Tras las pruebas, seleccionó a un grupo reducido de menores, a quienes mantuvo retenidos por varias horas dentro del edificio Mahavir Classic.

En el lugar, las autoridades encontraron una pistola de aire comprimido y sustancias químicas que podrían servir para fabricar explosivos caseros, aunque la policía de Mumbai mantiene abierta la investigación para confirmar ese punto.

Durante el secuestro, Rohit Arya difundió un video en redes sociales donde afirmó que no buscaba dinero ni estaba vinculado con terroristas. Aseguró que sus acciones respondían a “exigencias morales y éticas”, mostrando un comportamiento singular y errático que dificultó las negociaciones con las autoridades.

La policía de Mumbai recibió una alerta anónima a la 1:45 de la tarde sobre movimientos sospechosos en el estudio. En respuesta, desplegó al Equipo de Respuesta Rápida, un escuadrón antiexplosivos y personal de bomberos. Testigos observaron las manos de varios menores desde las ventanas antes de que los agentes decidieran irrumpir en el recinto.

Durante el operativo, Arya se negó a cooperar y disparó con la pistola de aire comprimido, utilizando a los niños como rehenes. De acuerdo con las autoridades, fue una operación compleja que exigió máxima precisión para evitar tragedias. El subcomisario Datta Nalawade destacó que “salvar la vida de los menores fue la prioridad absoluta”.

Finalmente, los agentes ingresaron por un acceso trasero y lograron liberar a los 17 niños, además de dos adultos. Los menores recibieron atención médica y psicológica inmediata, sin presentar lesiones físicas, aunque sí signos de ansiedad y estrés.

El ministro principal de Maharashtra, Devendra Fadnavis, anunció que se abrirá una investigación formal para esclarecer los motivos del secuestro y el estado mental del responsable. Antiguos alumnos de Arya lo describieron como “inteligente pero solitario”, y señalaron que en las últimas semanas hablaba de “buscar justicia moral”.

En el conocido como “Bollywood” las promesas de fama y audiciones atraen diariamente a cientos de menores. En Bombay, epicentro del cine en hindi, estas prácticas fraudulentas se han convertido en una trampa peligrosa que exige mayor supervisión y regulación.