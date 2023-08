Así fue el secuestro virtual que sufrió adolescente de 13 años en La Paz

La Paz-La tarde del pasado 4 de agosto, el joven Derek Francisco “N” fue víctima de un intento de extorsión en La Paz. Todo comenzó cuando el estudiante de 13 años contestó la videollamada de un número telefónico desconocido, donde del otro lado de la línea un sujeto encapuchado le hizo creer que era vigilado por integrantes de la delincuencia organizada.

El menor fue obligado por el hombre a llamarle a su mamá para decirle que había sido privado de la libertad por un grupo de criminales que circulaban a bordo de una camioneta blanca. La tía de Derek, Norely Vázquez, explicó cómo se fue desarrollando el secuestro virtual de su sobrino que provocó una intensa movilización policiaca al sur de la capital.

“Por medio de la videollamada le dijo que ya sabia su dirección, que se sabía los nombres de sus papás, que se saliera de su casa si no les iban a hacer algo, y pues el niño asustado se salió de la casa. Mi hermana llegó a su casa y ya no estaba mi sobrino, esperó 10 minutos porque pensó que a lo mejor había ido a la tienda y en ese tiempo se le hizo raro que no regresara y comenzó a llamarle y se le hizo raro que no le contestara y en eso le entró llamada del Whatsapp de mi sobrino y era el tipo, el extorsionador.”