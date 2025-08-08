¡Freno a Adidas! Seculta exige retirar ‘Oaxaca Slip On’ por grave plagio cultural

La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) ha enviado un requerimiento formal a la empresa Adidas. La dependencia estatal pide a la compañía detener la comercialización del calzado “Oaxaca Slip On”.

El diseñador estadounidense Willy Chavarría y Adidas presentaron el modelo “Oaxaca Slip On” en el Museo de Arte de Puerto Rico. Se describió este calzado como una “fusión de la silueta del huarache tradicional mexicano con la estética urbana de Adidas”.

El modelo incorpora cuero premium, tejido clásico y una suela alta tipo sneaker. No obstante, Seculta asegura que esta presentación y el uso del diseño sucedieron sin autorización ni reconocimiento de la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag.

Acusación de apropiación cultural

La adopción de elementos culturales de pueblos originarios con fines comerciales sin consentimiento libre, previo e informado, constituye una violación a sus derechos colectivos.

Seculta subraya que esto transgrede la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

La dependencia oaxaqueña enfatiza que acciones así invisibilizan a los verdaderos creadores del patrimonio cultural y perpetúan dinámicas históricas de despojo.

Demandas de suspensión y reconocimiento

Frente a esta situación, Seculta ha exigido la suspensión inmediata de la comercialización del calzado. Asimismo, demandan iniciar un proceso de diálogo y reparación de agravios con la comunidad de Yalálag.

También buscan el reconocimiento público del origen cultural de los diseños apropiados. La Secretaría ha dejado clara su postura: “La cultura de los pueblos y comunidades originarias no es un recurso disponible para ser explotado”.

Tanto Sheinbaum como Jara han enfatizado la necesidad de un resarcimiento para la comunidad de Yalálag y la suspensión del modelo “Oaxaca Slip On”.