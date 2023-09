Secundaria Rafael Ramírez solicita donaciones por la falta de aires y equipos

En la escuela secundaria Rafael Ramírez, en el municipio de La Paz, tienen salones sin aires acondicionados, descompuestos o que no cuentan con uno, solo luchan contra el calor con abanicos.

El equipo de cómputo es obsoleto y las mesas que utilizan los alumnos las tienen que mandar a lijar para evitar que cualquiera se astille. Además, cada que llueve se llena de tierra el estacionamiento y llegan a correr aguas negras dejando malos olores dentro de las instalaciones.

La Directora del plantel, María Selene Arce Meza, comentó que desde 2021 pidió apoyo al Gobierno Federal en la Ciudad de México para que la secundaria fuera parte del programa de bienestar.

“Desafortunadamente, no somos una escuela que reciba el apoyo y en repetidas ocasiones si hemos solicitado, hacemos las gestiones para saber si somos agraciados con el programa de bienestar a esta escuela, pero en el año del 2021 yo gestioné hasta México para que a esta escuela se le diera ese programa y fuéramos beneficiados, para así poder tener nosotros aquí una subestación y a su vez que las aulas didácticas tengan aires acondicionados.”

Agregó que hay alumnos que han padecido golpes de calor por la falta de aires acondicionados desde julio y agosto, por lo que se decidió recurrir a pedir donativos en efectivo para climatizar las aulas.

“Este ciclo escolar, la verdad, el calor nos pegó muy fuerte aquí en las aulas didácticas, pues no tienen los chicos aires acondicionados, hay aire aquí en la oficina, la biblioteca, sí, pero donde están los niños no. Entonces tuvimos, entrando en el mes de agosto y a finales de julio, que algunos chicos con golpes de calor, varios varios y la escuela no pide una cuota determinada; en esta ocasión se pidieron 400 pesos voluntarios, de los que nada más se dieron 20, 50 pesos a cómo cada quien pudo. Hubo muchas personas que dieron los 400 precisamente para comprar enseres o cositas que se van necesitando.”