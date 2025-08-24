La Paz será sede incluyente de la Noche de las Estrellas 2025

El próximo 29 de noviembre, La Paz será anfitriona de la Noche de las Estrellas 2025, uno de los eventos astronómicos y de divulgación científica más importantes de México. Este año, el encuentro tendrá lugar en el Centro Deportivo Municipal (CDM) “El Piojillo”, y marcará un hito al convertirse en la primera edición con un enfoque plenamente inclusivo a nivel nacional.

Por primera vez en sus 16 años de historia, la Noche de las Estrellas integrará ajustes razonables para garantizar la participación de personas con discapacidad, convirtiendo a La Paz en un referente nacional en accesibilidad científica.

Una colaboración para la inclusión

La iniciativa es impulsada por el XVIII Ayuntamiento de La Paz, a través de la Dirección Municipal de Inclusión, que ha trabajado en coordinación con cerca de 20 organizaciones y colectivos de divulgación científica para implementar medidas que aseguren un entorno accesible y digno para todas las personas.

Entre las principales acciones destacan:

Adecuaciones físicas en el recinto para facilitar la movilidad.

Capacitación en lenguaje incluyente para talleristas y ponentes.

Charlas de sensibilización dirigidas al personal del evento para fomentar una atención respetuosa e inclusiva.

🔭 La Paz, pionera en accesibilidad científica

Fabricio Arraut, director municipal de Inclusión, destacó que este esfuerzo posiciona a La Paz como una ciudad comprometida con la justicia social y la participación equitativa en los espacios científicos.

“Esta edición de la Noche de las Estrellas coloca a La Paz como un modelo replicable a nivel nacional. La inclusión ya no es opcional: es un compromiso con el presente y el futuro”, afirmó.

✨ Un cielo que invita a explorar

Además de su enfoque inclusivo, La Paz ofrece condiciones geográficas ideales para la observación astronómica. Sus cielos despejados y bajos niveles de contaminación lumínica, especialmente en las zonas costeras, han convertido al municipio en un punto estratégico para eventos científicos como este, respaldado por la UNAM y otras instituciones nacionales.

La Noche de las Estrellas 2025 no solo busca acercar la ciencia a la población en general, sino también demostrar que el conocimiento puede, y debe, ser accesible para todas las personas.

