Sedena otra vez destruyendo el Caribe mexicano, ahora en Sian Ka’an con Puerta al Mar

La apertura del proyecto Puerta al Mar en el municipio de Felipe Carrillo Puerto entra en su fase final con una condición clave: el acceso al litoral estará restringido únicamente a vehículos eléctricos y bicicletas. La medida, anunciada por la gobernadora Mara Lezama, busca establecer un control estricto de movilidad en una de las zonas ambientalmente más sensibles del país, la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.

El proyecto se encuentra listo para su inauguración y solo enfrenta ajustes administrativos relacionados con los procesos de entrega-recepción. La administración estatal plantea que, más allá de una obra de infraestructura, Puerta al Mar debe operar como un modelo de acceso responsable, donde el control vehicular sea un elemento central para reducir el impacto humano sobre el ecosistema costero.

El diseño contempla una zona de transferencia ubicada en el punto de inicio del área natural protegida, donde los visitantes deberán dejar sus automóviles convencionales. A partir de ese punto, el desplazamiento hacia el mar se realizará exclusivamente en unidades eléctricas o bicicletas, una decisión que responde a los lineamientos de conservación ambiental y a la necesidad de limitar emisiones, ruido y vibraciones en la selva y los humedales.

La gobernadora ha subrayado que el proyecto contará con vigilancia permanente de seguridad ciudadana a lo largo del trayecto, con el objetivo de proteger tanto a los visitantes como al entorno natural. El cuidado del manglar, los arrecifes, la selva y el sistema lagunar ha sido presentado como el eje rector de esta nueva puerta de acceso al mar Caribe, aunque aún se analiza si el uso de los vehículos eléctricos será gratuito o tendrá algún costo para los usuarios.

Puerta al Mar también tiene una carga simbólica y social relevante. Durante décadas, Felipe Carrillo Puerto fue un municipio con litoral, pero sin acceso directo al mar debido a las restricciones para atravesar la selva. El nuevo camino, angosto y cuidadosamente trazado, busca saldar esa deuda histórica mediante una vía artesanal que posteriormente conecta con la carretera federal 307, bajo la premisa de equilibrio entre desarrollo y conservación.

Sin embargo, el anuncio del acceso controlado ocurre en un contexto de creciente tensión ambiental en la región. En paralelo, especialistas y organizaciones civiles han expresado fuertes preocupaciones por la aprobación del proyecto hotelero Pastizales, un complejo de 540 cuartos autorizado en noviembre en las inmediaciones de la laguna Nopalitos, justo en el límite con la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.

Expertos en conservación advierten que este tipo de desarrollos incrementa el riesgo de contaminación en un sistema hídrico que ya presenta signos de estrés. Se ha señalado la presencia creciente de contaminantes orgánicos y un aumento anormal de algas en lagunas del norte de Sian Ka’an y en la propia Nopalitos, lo que sugiere un exceso de nutrientes asociado a la actividad humana.

Desde la sociedad civil se ha insistido en que el debate no es frenar el desarrollo, sino garantizar que los proyectos inmobiliarios cuenten con sistemas de manejo de aguas residuales que funcionen de manera óptima y verificable. La preocupación central radica en que cualquier falla técnica podría tener consecuencias irreversibles en un ecosistema considerado patrimonio natural.

La polémica se intensifica al considerar que el proyecto Pastizales no contó con el aval de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, aunque sí obtuvo autorización a través de una Manifestación de Impacto Ambiental aprobada por la autoridad federal. Este contraste ha abierto un llamado al diálogo técnico y legal para revisar condicionantes y minimizar riesgos, mientras Puerta al Mar se perfila como un nuevo acceso que, en el discurso oficial, apuesta por la conservación como principio rector.

