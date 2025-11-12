Titular de Sedena se deslinda del protocolo de seguridad de Carlos Manzo

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, aseguró que no existió ningún error en la actuación de los elementos de la Guardia Nacional que resguardaban al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado recientemente en Michoacán.

De acuerdo con el general, la falla se originó por parte del propio Carlos Manzo, al no seguir las recomendaciones de seguridad establecidas por las fuerzas federales. Explicó que el protocolo de la Guardia Nacional no falló, sino que el edil no acató las disposiciones de protección personal que se le habían sugerido.

El mando militar precisó que el nivel de resguardo del alcalde habría aumentado si desde un inicio hubiera aceptado que la Guardia Nacional se encargara directamente de su protección, ya que el personal cuenta con capacitación especializada en resguardo de funcionarios.

Las autoridades informaron que, al momento del ataque, había 14 elementos de la Guardia Nacional asignados a la seguridad periférica de Carlos Manzo, además de un grupo de escoltas seleccionados personalmente por el edil. Dichos escoltas se encuentran actualmente bajo investigación, tras haber abatido al presunto responsable del atentado.

Ricardo Trevilla sostuvo que el objetivo será reforzar la coordinación y concientización de los funcionarios que cuentan con seguridad federal, a fin de evitar hechos similares.

Asimismo, indicó que actualmente existen alrededor de 450 efectivos desplegados en distintas regiones del país para proteger a autoridades con alto riesgo, en coordinación con la Guardia Nacional y gobiernos locales.