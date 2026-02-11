SEDENA y UABCS estrechan lazos: Fomentan cultura de Seguridad Nacional entre universitarios

La seguridad de un país comienza con una ciudadanía informada. En primer lugar, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) coordinó este 11 de febrero una conferencia magistral dirigida a la comunidad de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS). Asimismo, la ponencia estuvo a cargo del Coronel de Zapadores Amilkar Bernabé Lemus, comandante del Tercer Batallón de Ingenieros de Combate, quien desglosó los conceptos que sostienen la soberanía y la paz social en el México actual.

Una formación cívica integral

En representación del rector Dante Salgado, el secretario general de la UABCS, el Dr. Manuel Coronado García, dio la bienvenida destacando que este tipo de vinculación fortalece la formación cívica de los estudiantes. De hecho, señaló que es una oportunidad para que los jóvenes tengan una visión informada sobre los retos de seguridad que enfrenta la nación. Debido a esto, la universidad se consolida como un espacio donde la cultura de la legalidad y el respeto institucional son pilares del desarrollo académico.

Responsabilidad compartida: Más allá de las armas

Durante su exposición, el Coronel Bernabé Lemus fue enfático al aclarar que la Seguridad Nacional no es tarea exclusiva de los militares. Por ejemplo, explicó que el concepto abarca desde la seguridad interior y la defensa exterior hasta el desarrollo nacional y la ciberseguridad. Sin embargo, el punto central fue la corresponsabilidad. Por esta razón, subrayó que la participación ciudadana es vital para mantener el orden constitucional y proteger a las instituciones democráticas frente a riesgos y amenazas.

El papel del Ejército y el compromiso juvenil

Sin duda, las misiones del Ejército Mexicano van más allá del combate. El ponente detalló labores estratégicas como el Plan DN-III-E en desastres naturales y el apoyo en obras de infraestructura. No obstante, el mensaje final fue directo para los universitarios: su papel en la seguridad nacional empieza alejándose de conductas delictivas y aportando sus conocimientos al desarrollo del país. En resumen, el bienestar físico, social y académico de los jóvenes es, en sí mismo, un acto de fortalecimiento nacional.

Finalmente, la conferencia permitió aclarar las diferencias entre seguridad pública (paz social cotidiana) y seguridad nacional (permanencia del Estado). En conclusión, la vinculación entre la SEDENA y la UABCS reafirma que la defensa de México es una labor que se construye día a día desde las aulas. Con estas acciones, la máxima casa de estudios sudcaliforniana busca que sus egresados no solo sean profesionales competentes, sino ciudadanos comprometidos con la estabilidad de su nación en este 2026.

