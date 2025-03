SEDIF busca mejorar Casas Cuna tras salidas no autorizadas de adolescentes

En lo que va del año, se han reportado dos casos de adolescentes desaparecidas tras salir de Casa Cuna en Baja California Sur, según las alertas de búsqueda emitidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). En ambos casos, las jóvenes fueron localizadas días después.

Ante esta situación, la presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIFBCS), Patricia López Navarro, aseguró que los menores bajo resguardo en estos espacios cuentan con los cuidados necesarios.

Sin embargo, explicó que algunos presentan antecedentes o problemas de conducta que los llevan a rechazar la rutina establecida, lo que los impulsa a salir por su cuenta y luego regresar.

“Casa cuna hogar no es una cárcel, no es desatención, no es que estén mal alimentados, que se les trate mal o se es golpee, de verdad, pueden entrar y salir sin problema quienes están facultados para hacerlo, estopa limpio, seguro, tienen aire acondicionado, cama, ropa y todo. Sin embargo, las compañeritas y muchachitos que llegan traen otra visión de vida menos estar en actividades de juegos, lúdicos y en un espacio cerrado, entonces pues tienen oportunidad y se salen y al rato regresan”, expresó Patricia López Navarro, Presidenta Honoraria del SEDIFBCS.