SEDIF reparte apoyos asistenciales a grupos prioritarios en BCS

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) en Baja California Sur reforzó su programa de atención a grupos prioritarios con la entrega de apoyos asistenciales, principalmente dirigidos a niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

La distribución fue encabezada por Patricia López Navarro, presidenta honoraria del SEDIF, quien destacó que estas acciones buscan fortalecer el Sistema de Cuidados en la entidad y garantizar el acceso a programas sociales que atiendan las necesidades más apremiantes.

De acuerdo con la Dirección de Asistencia, Gestión e Integración Social (DAGIS), este año se entregaron 2,400 paquetes de pañales en dos periodos, beneficiando a 200 personas de entre 0 y 65 años. Con ello, se pretende apoyar a familias que enfrentan gastos constantes y en muchos casos difíciles de solventar.

El SEDIF informó que la ciudadanía interesada en incorporarse puede solicitar información al teléfono 612 124 29 22, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas, o acudir al DIF más cercano.

En su mensaje, López Navarro reiteró que tanto el organismo como el Gobierno del Estado mantienen el compromiso de garantizar que “nadie se quede atrás, ni afuera”.

