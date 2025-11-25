Segob acusa mano política en bloqueos de transportistas; Monreal pide diálogo

Ante los bloqueos en al menos 19 estados de la República, la Secretaría de Gobernación (Segob) acusó que detrás de las movilizaciones de transportistas y productores hay una “mano política” impulsada por partidos de oposición, como el PRI, PAN y PRD.

Durante una conferencia de prensa, la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el diálogo con los sectores agrícola y transportista se mantiene abierto, y que no existen motivos legítimos para que continúen los bloqueos. Afirmó también que algunos líderes rechazaron convocatorias para mesas de trabajo previamente establecidas.

Además, Rodríguez declaró que algunos de los manifestantes estarían vinculados políticamente con partidos como el PRI, PAN y PRD, lo que convierte la protesta en un instrumento con fines electorales o partidistas.

Frente a estas acusaciones, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, se deslindó de las afirmaciones de la Segob. Aseguró que no cuenta con datos ni pruebas para sostener que los bloqueos tengan motivaciones partidistas.

Monreal destacó, además, que detrás de las movilizaciones hay denuncias reales de transportistas que deben ser escuchadas y atendidas. Reiteró su llamado a retomar el diálogo, advirtiendo que los bloqueos prolongados perjudican a empresas y ciudadanos que no tienen relación con las políticas públicas denunciadas.

El diputado recordó que desde la Cámara de Diputados existe disposición para mediar en las demandas y propiciar soluciones mediante el diálogo.

Los bloqueos se registraron este lunes 24 de noviembre en diversas carreteras federales, generando afectaciones en rutas principales, dijo Segob. El gobierno federal insistió en que la mayoría de los grupos podrían haber participado en mesas de negociación, pero optaron por la protesta. Por su parte, autoridades de Agricultura afirmaron que la participación en las protestas fue limitada y que ya existen mesas de trabajo permanentes para atender temas de seguridad en carretera, extorsión, así como para proteger mercancías y personas transportistas.

